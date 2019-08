Mladík sedel v meškajúcom lietadle Rynairu: Obrovské pohoršenie z toho, čo sa dialo na palube

MARSEILLE - Príspevok nespokojného cestujúceho, ktorý sa hodinu a pol paril v lietadle čakajúcom na odlet, vyvolal na Facebooku búrlivú diskusiu. Vyjadril v ňom pohoršenie nad pravidlami leteckej spoločnosti, ktorá inkasuje od pasažierov horibilné sumy za vodu, hoci tí vôbec nemôžu za to, že lietadlo mešká a stojí na odletovej dráhe.

V lietadle pripravenom na odlet z francúzskeho Marseille do britského Manchestru to 13. júla vrelo nielen kvôli tropickým horúčavám, ktoré prekročili tridsať stupňov Celzia. Plne obsadené lietadlo malo totiž 90-minútové meškanie. Úmerne s napätím na palube narastal u cestujúcich aj smäd. Jedným z nich bol Stephen Ramsay, ktorého veľmi rozčúlilo, že Ryanair aj v takejto špecifickej situácii inkasoval od ľudí za pollitrovú vodu tri eurá.

Stephen Ramsay Zdroj: Facebook/Stephen Ramsay

"Personál v lietadle všetko zvládal. Boli milí a starali sa o nás. Nahnevaný som na vedenie aeroliniek, ktoré nezohľadňuje výnimočné situácie a nie je schopné zaviesť pre takéto prípady špecifické pravidlá. Predražená voda nahnevala viacerých. Za takýchto okolností by mali mať cestujúci prístup k vode zadarmo. Nikdy som neriešil problémy cez sociálnu sieť, ale možno toto pomôže, stane sa zázrak a niekto bude myslieť aj na ľudí," napísal Stephen na Facebooku.

Na jeho príspevok sa objavili rôznorodé reakcie. Podľa jedného užívateľa, ktorý kedysi pracoval pre aerolínie, mohol situáciu ovplyvniť kapitán. "Je to kapitán, kto môže v horúčavách rozhodnúť o tom, či bude voda podávaná bezplatne," uviedol. Iní si zasa myslia, že nízkorozpočtová letecká spoločnosť si nemôže nič také dovoliť. Ďalší podotkli, že najlepšie je priniesť si na palubu svoju vodu. "Let z Marseille do Manchestru bol bohužiaľ krátko pred vzletom odložený kvôli malému technickému problému s lietadlom. Bary na palube boli otvorené, cestujúci sa mohli občerstviť," uviedla na margo celej situácie hovorkyňa Ryanairu.