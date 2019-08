VIDEO Mladík jazdil tri dni s veľkou hrozbou pod kapotou: Väčšina z nás by do takého auta nesadla

BIRMINGHAM - Mladík z anglického Birminghamu mal v aute neuveriteľné tri dni číhajúceho hada. Na mriežke v interiéri svojho auta si všimol pruhovanú vec, no spočiatku si myslel, že ide o žart. Had sa neskôr ukryl hlbšie a stal sa tak takmer nepolapiteľným.

Paul Schmid si všimol, že z mriežky vo vnútri vozidla niečo vytŕča oranžové, považoval to však za vtip od kolegu. "Najprv som si myslel, že je to mandarínka. Jeden kolega z práce si z môjho auta neustále robí srandu," uviedol.

Had postupne prenikal hlbšie do auta, až sa napokon ukryl na mieste pod kapotou, kde na neho Paul nedočiahol. Britská Agentúra pre dobré životné podmienky zvierat a dokonca ani polícia nedokázali mladíkovi pomôcť, neostávalo mu preto nič iné než čakať, kým had sám nevylezie von.

Schmid sa však na druhý deň potreboval dostať do práce, preto šoféroval svoju Ford Fiestu aj s plazom vo vnútri. Neskôr kontaktoval experta, ktorý počkal, kým vychladne motor a pokúsil sa hada z auta vyhnať. Bohužiaľ, neúspešne.

Na tretí deň Paul so svojimi kamarátmi odstránil z fordu kolesá a blatníky, aby sa k hadovi dostali. Serpentológ ho tak konečne mohol vytiahnuť von. "Bolo to úžasné, každý nám pomáhal s jeho dolapením, susedia, priatelia, experti na hady. Bola to skutočná tímová práca," okomentoval Schmid spoločnú aktivitu.