Výhovorky, ktoré používajú vodiči, keď prekročia rýchlosť: TOTO by im nezožral nikto!

SYDNEY - Len som držal tempo s okolitou premávkou. Nevedel som, že je tu rýchlostný limit. Chcelo sa mi na záchod. To sú iba niektoré z výhovoriek, ktorými sa vodiči, ktorí prekročili rýchlosť na diaľniciach austrálskeho štátu Nový Južný Wales, pokúšali obmäkčiť miestnu dopravnú políciu.

Ale bez ohľadu na to, ako sú ich vysvetlenia originálne či malebné, žiadne z nich na policajtov neurobilo dojem, napísal spravodajský server 7NEWS. Maximálne sa môžu ocitnúť na zozname najkurióznejších výhovoriek, ktorý polícia príležitostne zverejňuje. Ocitol sa na ňom napríklad osemnásťročný mladík, ktorý začiatkom júna išiel v Melbourne rýchlosťou 141 km/hod v zóne, kde je povolená maximálne šesťdesiatka. Policajtom povedal, že si práve kúpil nové luxusné BMW a skúšal, čo sa s ním deje, pretože vydávalo "divný zvuk".

O ďalší zápis sa postaral vodič, ktorý šiel v 60-kilometrovej zóne rýchlosťou 110 km/hod a údajne "chcel dohnať vodiča nákladiaku, čo práve prešiel na červenú, aby mu povedal, že má byť opatrný". Len o päť kilometrov pomalšie než on išiel na šesťdesiatke vodič, ktorý sa snažil hrať policajtom na city vyhlásením, že jeho psovi je doma smutno, a preto ide čo najrýchlejšie. Dojem neurobil ani muž, ktorý to na úseku s maximálnou rýchlosťou 110 km/hod vytiahol na dvesto a vysvetľoval, že "bol unavený, preto chcel byť doma rýchlejšie".

Zdroj: Getty Images

Počas minuloročných Vianoc chytila polícia vodiča auta značky Ferrari, ktorý sa cez Bondi, kde je povolená maximálne osemdesiatka, hnal o sto kilometrov rýchlejšie. Jeho právnik neskôr uviedol, že muž práve požiadal svoju priateľku o ruku "a bol omámený návalom eufórie". Vodič, ktorý na zadnom sedadle viezol malé dieťa, polícii tvrdil: "Idem za synom do nemocnice." Akýkoľvek náznak sympatií sa ale rýchlo rozplynul, keď sa zozadu ozval detský hlások: "Ale tato, hovoril si, že mi kúpiš zmrzlinu!" Súcit nevzbudil ani ďalší šofér, ktorý neupresnené prekročenie rýchlosti - bez akéhokoľvek náznaku irónie - vysvetľoval tým, že ide neskoro na pohreb.

Zdroj: Getty Images

Aj keď tieto výhovorky môžu pobaviť, austrálske úrady to myslia smrteľne vážne, keď varujú pred nedodržiavaním bezpečnosti diaľničnej premávky. Podľa polície je príliš vysoká rýchlosť jedným z hlavných faktorov stojacich za smrteľnými nehodami. Štatistiky uvádzajú, že ich počet za prvých päť mesiacov tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulý rok stúpol prakticky vo všetkých austrálskych štátoch. Michael Corboy, komisár Nového Južného Walesu pre velenie dopravnej a diaľničnej polície, uistil, že proti všetkým vodičom, ktorí sa dopustili prekročenia rýchlosti, boli podniknuté odpovedajúce kroky. A je jedno, akú zaujímavú výhovorku si pripravili. "Bez ohľadu na to, aký máte dôvod, neexistuje výhovorka pre jazdu prekračujúcu rýchlostný limit. Premýšľajte nad tým, čo by ste povedali svojim milovaným, keby ste spôsobili nehodu," poznamenal Corboy.