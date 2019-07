FOTO Kanaďan (39) si kúpil superauto: Po 10 minútach oň prišiel, kvôli tejto hlúposti

Muž z Kanady sa zo svojho McLarenu 600LT v hodnote viac ako 300 000 eur tešil približne asi len desať minút. Krátko po tom, ako si ho vyzdvihol u predajcu, sa totiž vo Vancouveri prehnal zónou, kde je najvvyššia povolená rýchlosť 90 km/hod, rýchlosťou 161 km/hod.

The driver of this car, who had *just* picked it up from the dealership, was ticketed ($368) for going 161 km/h in a 90 km/h zone last Mon. The car was impounded for a week. This is a 2019 McLaren 600LT supercar. #smrt pic.twitter.com/P9AtjLY1U1