VIDEO Invázia, akú by ste nikdy nechceli zažiť: Mesto po búrkach zaplavili kraby!

Silné búrky spojené s hurikánom Barry vyvolali na pobreží Floridy inváziu krabov, ktoré doslova obsadili mesto Port St. Lucie. Ako prvý zverejnil zábery tohto javu miestny obyvateľ Dan Skowronski. Veľké množstvo týchto kôrovcov sa prisalo na sklenenú stenu jeho domu a zvyšné brázdili trávnik. "Je to invázia pozemných krabov. Museli sa vyplaviť zo zatopených dier. Sú všade. A sú zo všetkého viac vystrašení ako ja," hovorí autor videa.

Zdroj: Facebook/Dan Skowronski

Podľa Skowronskeho to nie je prvýkrát, čo na svojom pozemku zaznamenal inváziu krabov. Deje sa to vraj každý rok. Kraby už obdivujú užívatelia sociálnej siete a mnohých prekvapuje ich veľkosť. Niektoré jedince dosahujú veľkosť až 15 centimetrov a z veľkých tiel im trčia mohutné klepetá. Napriek ich obrovskému množstvu vnímal Dan túto situáciu pohodovo a zabával sa na tom, ako kôrovce unikajú pred kamerou.

CRAB INVASION | Just when you thought you've seen it all in Florida, a Port St. Lucie home covered in crabs after some heavy rain earlier this week!



