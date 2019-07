V Európe padla rekordná výhra v televíznej vedomostnej súťaži: Milióny vďaka tejto otázke!

MADRID - V Španielsku padla v pondelok rekordná výhra, nešlo však o jackpot, ale o televíznu vedomostnú súťaž, v ktorej tím štyroch mužov vyhral celkovo skoro 6,7 milióna eur. Informovali o tom miestne médiá. Podľa denníka El País ide o najvyššiu výhru v televíznej súťaži v Európe, iné zdroje uvádzajú, že je to najvyššia výhra vo vedomostnej súťaži v televízii na svete.

"Ako sa volá záliv v Baltskom mori medzi Švédskom a Fínskom?" prečítal moderátor súťažnú otázku. A hneď nasledovala správna odpoveď: Botnický záliv. Celé televízne štúdio razom prepuklo v radostný aplauz, víťazný tím sa začal objímať a k tomu im hral refrén piesne skupiny Queen We Are The Champions. Potom aj publikum začalo volať "šampióni, šampióni!"

Správnou odpoveďou na poslednú otázku vyhral tím s prezývkou Los Lobos (Vlci) prémiu 4,1 milióna eur. Po započítaní sumy, ktorú súťažiaci nazhromaždili výhrami predchádzajúcich kôl, tak vyhrali dokopy až 6 686 700 eur.

Zdroj: YouTube/Antena 3 ​

Noc plná emócií, sĺz i nervov, ktorú pred televíznymi obrazovkami sledovalo v pondelok večer snáď celé Španielsko, ukončila dva roky súťažného súboja. To bolo pritom v podaní tímu Vlci po celý čas údajne skôr nudné. Od pondelka do piatku o ôsmej večer vysielala televízia Antena 3 španielsku verziu súťaže Boom! a tento štvorčlenný tím zakaždým súpera porazil.

Najskôr tím Vlci tvorili lesný inžinier a vášnivý rybár Erundino, historik umenia a zberateľ gitár Valentín, podnikateľ Manu a farmár José, ktorý sa ale pred siedmimi mesiacmi rozhodol súťaž opustiť. Ako povedal neskôr v médiách, bol už unavený zo súťaže, ktorá mu uberala z času. Nemohol sa totiž naplno venovať svojej farme neďaleko Salamanky, kde choval kravy.& Tento rok v marci José Pinto zomrel ako 56-ročný na infarkt. V súťaži ho od decembra nahradil učiteľ na dôchodku Alberto.