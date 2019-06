Má 37 rokov, nikdy nemal frajerku ani sex: FOTO Jeho pýcha sa stala terčom obdivu aj kritiky

Dobrovoľník Carl Draper (37) si svoje vlasy pestuje od roku 2003. Ako rozpovedá, jeho koruna krásy priťahuje aj veľa negatívnej pozornosti. Niektorí ho vraj žiadajú, aby si vlasy ostrihal, iní ho zas prezývajú Ježiš alebo Malá morská víla.

Zdroj: FB/Carl Draper

Napriek tomu Carl trvá na tom, že jeho dlhé vlasy sa ženám páčia. „Veľa žien ich miluje a keďže mi rástli dlho, vďaka nim som sa stával sebavedomejším,“ vysvetľuje muž, ktorí sa pred novinármi nebál priznať, že je ešte stále panic.

Abesenutúci fyzický kontakt odôvodnil tým, že dosiaľ nemal veľa šťastia v randení. „Nikdy som nemal priateľku a, bohužiaľ, som stále panic,“ zveril sa. „Ale cítim sa oveľa sebaistejšie, odkedy mám dlhé vlasy, lebo som dostal mnoho komplimentov.“

Zdroj: FB/Carl Draper

Hoci na zoznamke Tinder nadobudol niekoľko kontaktov, no čo sa týka osobných stretnutí, je veľmi plachý. „Vidím, že sa ženy za mnou otáčajú a usmievajú sa na mňa. No nikdy neviem, ako na to reagovať, teda okrem toho, že úsmev opätujem. Som neskúsený a hanblivý.“

Zdroj: FB/Carl Draper

Carlovi v živote nepomáhajú ani jeho negatívne skúsenosti z detstva. V škole ho totiž považovali za „škaredého“. Kritike čelil aj v dospelosti. „Bolo mi povedané, že občas vyzerám ako dievča,“ pokračuje v rozprávaní s tým, že viacerí mu dohovárajú, aby sa už dal ostrihať alebo si našiel prácu. „Len som pokrčil plecami, predpokladám, že ľudia sú buď žiarliví, alebo hlúpi,“ dodal.