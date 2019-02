FOTO Kaderníčka (28) zažíva svoj najlepší sex v živote, má to ale veľmi smutný dôvod

Kate diagnostikovali reumatoidnú artritídu, keď mala len šestnásť rokov. Toto ochorenie najčastejšie postihuje ženy vo veku 30 až 50 rokov. V dôsledku neustálej bolesti v kĺboch môže ako kaderníčka pracovať iba na čiastočný úväzok. Keď má horší deň, niekoľko dní nie je dokonca schopná vstať z postele.

Mladá žena sa obávala, že jej zdravotný stav naruší vzťah s 31-ročným priateľom Karlom Lovellom. Na jej radosť sa však stal pravý opak - ešte viac sa zblížili. Spoločne pracujú na tom, aby bol pre Kate sex bezbolestný, čo zároveň zintenzívňuje sexuálny pôžitok. "Je zrejmé, že niektoré dni sa musíme prispôsobiť tomu, že ma určité časti tela bolia, preto skúšame iné polohy, ktoré sú pre mňa príjemnejšie. Môžem teda povedať, že vďaka chorobe je paradoxne náš sex lepší než kedykoľvek predtým," vyhlásila.

Zdroj: Facebook/Kate Stallard

Prvé zdravotné problémy sa u Stallardovej objavili, keď mala štrnásť rokov. Napuchlo jej ľavé koleno a nevedela zohnúť nohu. Zarytá športovkyňa, ktorej najobľúbenejším predmetom v škole bol telocvik, musela podstúpiť operáciu. Lekári sa spočiatku domnievali, že za bolesť v kolene môže nahromadenie vody. Keď sa ale bolesť rozšírila do iných kĺbov, bolo jasné, že ide o niečo oveľa vážnejšie. Neskôr jej diagnostikovali reumatoídnu artritídu, teda autoimunitnú formu artritídy, ktorá je neliečiteľná. Kate vtedy ešte netušila, že choroba od základov zmení jej život. Príznaky sa však rýchlo zhoršovali a ona zažívala agóniu.

Zdroj: Getty Images

"Ako sa artritída zhoršovala, jednoduché činnosti, ktoré boli predtým pre mňa samozrejmosťou, napríklad držanie pera alebo polievanie jedla omáčkou, sa stávali pre mňa ťažšími a ťažšími," hovorí. V roku 2017 sa napokon zoznámila so súčasným priateľom Karlom. Na začiatku vzťahu sa Kate trápila, ako Karlovi povedať o svojej chorobe. Jedného dňa, keď ležali v posteli, sa snažila postaviť a tváriť sa, že žiadnu artritídu nemá. Keď sa však postavila, celá ľavá strana jej tela zostala paralyzovaná. Práve vtedy priateľa oboznámila so svojím zdravotným stavom a on to pochopil. Karl, ktorý má tri deti z predchádzajúceho vzťahu, dnes s Kate dokonca žije v jednom dome. Kate niekedy premýšľa, či by Karlovi nebolo lepšie bez nej, no ten ju vždy dokáže ubezpečiť, že je preňho jedinou láskou.