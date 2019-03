Milionár hľadá manžela pre svoju dcéru pannu (26): Musí splniť tri PODMIENKY a nie sú vôbec ťažké!

Karnsita čaká na svojho vyvoleného

Zdroj: YouTube/Viral Press

CHUMPHON - Bohatý podnikateľ z Taiwanu je frustrovaný, pretože jeho dcéra je stále sama. Rozhodol sa preto, že jej pomôže nájsť si muža, no nebude to len tak. Budúci zať totiž najprv musí splniť tri podmienky. Dobrou správou je, že by to nemalo byť vôbec ťažké.