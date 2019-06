Príliš veľa športu škodí sexu! Toto sa s vami stane, keď budete trénovať príliš veľa

Pravidelná fyzická aktivita umožňuje lepšie poznať vlastné telo, získať sebaúctu a cítiť sa žiaduci vo vytrénovanom tele. To všetko je pre libido dobré. Šport na vrcholovej úrovni ale môže viesť k veľkej fyzickej a psychickej únave a spôsobiť tak zníženú sexuálnu túžbu. "Je to dobre známa skutočnosť. Ženy behajúce maratón, ktoré intenzívne trénujú, vykazujú - hlavne ak sú príliš chudé - poruchy menštruácie so zablokovaním ovulačného cyklu. Tieto poruchy vychádzajú z mozgu. Okrem iného je narušená sekrécia endorfínov a prolaktínu, a to na libido tiež pôsobí," vysvetľuje profesor Patrice Lopes.

Zdroj: Getty Images

Dlhotrvajúce úsilie pri každodennom športovom tréningu vedie mozog k tomu, aby vylučoval endorfíny, ktorým sa hovorí hormóny lásky. Tie hneď po tom, ako sa uvoľnia po orgazme, sa napojujú na rovnaké receptory ako morfín. Tieto proteíny majú okrem analgetického a upokojujúceho účinku tú vlastnosť, že zastavujú sekréciu iných hormónov hypofýzy, luteinizačného hormónu LH a folikulostimulačného hormónu FHS, ktoré hrajú významnú rolu pri ovulácii.

Ako je to ale u mužov? Na túto otázku chceli pred dvomi rokmi odpovedať profesor Anthony Hackney a jeho kolegovia. Na Severokarolínskej univerzite v USA sa jeho tím zaujímal o pôsobenie stresu na produkciu hormónov. Okrem analýzy krvi sa vedci športovcov v dotazníkoch pýtali na dĺžku a intenzitu tréningu a na libido. Štúdie sa zúčastnila tisícka mužov, ktorí sa venovali behu, cyklistike a triatlonu. Výsledky ukázali, že športovci, ktorí najdlhšie a najintenzívnejšie trénovali, mali tiež najslabšie libido. A platilo to aj naopak.

Zdroj: Getty Images

Podľa vedcov tieto výsledky neumožňujú tvrdiť, že príliš veľa športu vedie k poklesu sexuálnej túžby, ale vyplýva z nich, že oboje spolu súvisí. Ak únava a nízka úroveň testosterónu pravdepodobne súvisí, je potrebné to ešte potvrdiť ďalšími experimentami. Odborníci zdôrazňujú, že šport nemá byť chápaný negatívne. "Problémy sa týkajú len tých osôb, ktoré sa venujú vrcholovému športu," skonštatoval Lopes. Výskum taktiež dokázal, že umiernené športovanie libido naopak podporuje.