Nezvyčajné TIPY lekárov, ako sexovať počas pandémie koronavírusu

Obmedzenie sociálneho kontaktu, s ktorým prišli jednotlivé vlády po vypuknutí pandémie, eliminovalo šírenie infekcie. Krajiny, v ktorých boli obmedzujúce opatrenia striktne dodržané, patria po viac ako dvoch mesiacoch k najmenej rizikovým.

Nariadenia vlád sa vyznačovali viacerými spoločnými odporúčaniami týkajúcimi sa najmä hygieny rúk, nosenia rúšok a povinných odstupov. Kompetentní však stratili spoločnú rétoriku, keď sa téma zvrtla na opatrenia týkajúce sa sexu, a to najmä pre partnerov, ktorí žijú oddelene.

Kuriózna situácia nastala najmä vo Veľkej Británii, kde z nariadení prijatých vládou Borisa Johnsona vyplynulo, že do bytových domov majú povolené vstupovať iba ich obyvatelia. V tomto smere prijaté opatrenie jednoznačne nadŕža párom žijúcim v spoločnej domácnosti, ale čo tí ostatní? „Ahoj, zlato, chcem prísť k tebe, ale poruším článok 3b paragraf 4 bod 2 nariadenia o obmedzení,“ uťahujú si Briti na internete.

Svetlo do tejto problematiky by mohol vniesť článok v Annals of Internal Medicine, v ktorom lekári z Massachusetts General Hospital a Harvard Medicine School poskytujú poradenstvo v časti "Sexuálne zdravie v čase SARS-CoV-2".

Podľa nich môžu mať "informácie o nebezpečenstve sexu nežiadúce psychologické následky, pretože prichádzajú v čase, keď sú ľudia obzvlášť vystresovaní a je ohrozené ich psychické zdravie," uvádzajú autori. „Dlhodobá sexuálna abstinencia je neúčinná vzhľadom k tomu, koľko bolo zdokumentovaných prípadov spojených s jej porušovaním.“

Poukazujú aj na to, že vlády zverejnili málo informácií o súvislostiach medzi pandémiou a sexuálnym zdravím. Podľa nich by mali byť súčasťou odborného poradenstva a mali by zahŕňať praktické pokyny pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pripúšťajú, že riziko prenosu hrozí pri každom sexuálnom kontakte a najbezpečnejšou alternatívou aj naďalej zostáva sexuálna abstinencia. Práve tá predstavuje "nízke riziko infekcie", ale "pre mnohých nie je možné dodržať ju". Vedci odporúčajú aj "sexuálnu aktivitu prostredníctvom digitálnych platforiem", čiže sex cez telefón alebo video.

Upozorňujú však aj na to, že všetci by mali byť informovaní o rizikách používania týchto technológií a nebezpečenstvách využívania online priestoru. Mimochodom, od začiatku pandémie vzrástol záujem práve o túto oblasť.

Lekári ďalej pripomenuli, že obavy sú zbytočné pre všetkých, ktorí majú dlhodobo jedného partnera. Riziko spojené so sexuálnou aktivitou počas pandémie totiž úmerne narastá s predĺžením vzdialenosti od stáleho partnera či partnerky. „Eliminácia rizika spočíva v minimalizovaní počtu sexuálnych partnerov a vyhýbaniu sa sexuálnym partnerom so symptómami SARS-CoV-2. Ďalej sa treba vyhýbať bozkávaniu a sexuálnemu správaniu, ktoré je spojené s rizikom fekálno-orálneho prenosu vrátane tých, ktoré zahŕňajú kontakt so spermiami a močom. Používajte rúška, sprchujte sa pred a po pohlavnom styku a čistite priestor mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom,“ odporúčajú lekári.