Vedci odhalili limit ľudského fyzického výkonu: Toto je bod zlomu, za ktorý by ste nemali ísť

Ako sa uvádza v štúdii uverejnenej v odbornom časopise Science Advances, niektorí triatlonisti spaľujú kalórie až na 9,4-násobok svojho bazálneho metabolizmu. Ľudské telo však nie je schopné udržať tento fyzický výkon bez čerpania kalórií z rezervných zásob energie. V tom čase je "energetická banka" takmer prázdna a telo sa blíži k bodu zlomu.

"Môžete šprintovať sto metrov alebo pobežať viac ako kilometer. Existuje ale jednoducho limit na to, koľko kalórií dokážu naše črevá účinne absorbovať za deň," vysvetlil spoluautor štúdie, profesor evolučnej antropológie Herman Pontzer z Duke University v Severnej Karolíne v USA.

Tím výskumníkov pozoroval niekoľko metabolizmov športovcov pridaním nezvyčajných izotopov do ich vôd. Následne analyzovali ich moč. Získali tak mieru emisií oxidu uhličitého, ktorý telo produkovalo pri fyzickej aktivite. Ďalej skúmali zvýšenie metabolizmu a mieru vydanej energie. Dokázali, že mnohé aktivity skutočne urýchľujú krátkodobý limit metabolickej rýchlosti. Napríklad cyklisti na Tour de France spaľujú kalórie 4,9-nádobne viac v porovnaní so svojou pokojovou metabolickou rýchlosťou.

Tieto zistenia by mohli byť použité na vysvetlenie, ako fyziologické limity obmedzujú rýchlostné schopnosti ľudského tela, pretože ľudská vytrvalosť má konečný limit. Zatiaľ čo tím vedcov tvrdí, že hranica do 2,5-násobku znamená pre bežných ľudí bod zlomu, pre iných to môže byť výzvou. "Možno sa niekomu podarí prekonať túto hranicu a dokázať nám, že sme sa mýlili," dodal Pontzer.