Učiteľka (28) chcela hypotéku na vytúžený dom: Kvôli tejto maličkosti jej zostali len oči pre plač

Na začiatku príbehu Sarah Arrowsmithovej, ktorej banka zamietla žiadosť o hypotéku, bola pokuta za parkovanie. Tú podľa The Sun dostala od spoločnosti Halfords za zakázané nočné parkovanie pred ich budovou v obchodnej zóne v meste Derby.

Zdroj: FB/Sarah Arrowsmith

„Hneď ako som si ten lístok našla, volala som im. Povedali mi, aby som nič neplatila, že je to v poriadku,“ hovorí učiteľka. Lenže krátko na to, ako zažiadala v banke o hypotéku na vytúžený dom, jej žiadosť bola zamietnutá. Banka totiž vytiahla zo skrine mladej ženy kostlivca, o ktorom si Sarah myslela, že je dávno pochovaný. „Oznámili mi, že mám nezaplatenú pokutu, stratila som kredity a moju záležitosť už rieši okresný súd,“ hovorí šokovaná mladá žena. „Je to obrovský podraz, všetko vždy platím a teraz so mnou zaobchádzajú ako so zločincom.“

Zdroj: FB/Sarah Arrowsmith

Vedenie spoločnosti Halfords už vyjadrilo nad celou situáciou poľutovanie a naďalej tvrdí, že poplatok za pokutu nikam neposunulo. „Stále mi opakujú, že záležitosť je minulosťou. Ako je teda možné, že sa všetko dostalo na okresný súd? Prečo ma zažalovali, keď mi tvrdili, že nemusím nič platiť?“ pýta sa zúfalo učiteľka. „O ničom so nevedela, medzi časom sme sa so snúbencom presťahovali a ak mi aj niečo posielali, nedostalo sa to ku mne. Nikdy by ma nenapadlo, že to môže zájsť až takto ďaleko.“

Zdroj: FB/Sarah Arrowsmith

Pôvodná čiastka 60 libier (cca 68 eur), ktorú žena nezaplatila, sa medzitým vyšplhala na 197 libier (cca 222 eur) a Sarah so snúbencom teraz bojujú za to, aby sa celé nedorozumenie čo najskôr vysvetlilo a jej meno zostalo čisté. „Hľadanie bývania je veľmi komplikované a keď sme si už konečne niečo našli, doplatili sme na chybu iných. Je to veľmi nespravodlivé.“