Zásah zhora: Vodič prekročil rýchlosť, stačil pohľad na FOTO z radaru a pokutu nedostane

Vodič osobného automobilu podľa polície prechádzal minulý utorok v meste Viersen pri holandských hraniciach úsekom, kde je maximálna povolená rýchlosť tridsať kilometrov za hodinu. Muž za volantom tento limit však prekročil o dvadsaťštyri km/h.

"To by pre neho znamenalo pokutu 105 eur, ak by sa mu dalo dokázať, že sedel za volantom," uviedla v tlačovej správe polícia. Jednoznačne preukázať, kto konkrétne osobný automobil riadil, ale polícia nemohla. Tvár vodiča totiž na fotografii z radaru zakrýva svojimi krídlami práve okolo letiaci holub.

Zdroj: presseportal.de

Pomoci sa podľa polície hriešnikovi za volantom dostalo možno priamo zhora. V tlačovej správe strážcovia zákona upozornili, že sa blíži cirkevný sviatok Turíc čiže zoslanie Ducha Svätého. Ten sa pritom vo výtvarnom umení znázorňuje ako holubica. "Znamenie sme pochopili," uviedla v humorne ladenej tlačovej správe polícia. Zároveň dotyčného vodiča vyzvala, aby si "znamenie zhora" v podobe "opereného strážneho anjela" vzal k srdcu a nabudúce sa riadil dopravnými predpismi.

"Vlastne by si holub tiež zaslúžil pokutu, lebo letel tiež príliš rýchlo. Pretože ale nevieme, na ktorom mieste musí v deň zoslania včas byť, zľutujeme sa nad ním," dodala viersenská polícia.