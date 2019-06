Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je obloha modrá? Tu je zrozumiteľné VYSVETLENIE

Určite ste sa už aj vy niekedy zamysleli nad tým, prečo je obloha modrá. So zrozumiteľným vysvetlením prišli vedci z NASA. Na svojom portáli vysvetľujú, že keď sa slnečné žiarenie dostáva do atmosféry Zeme, je rozptýlené vo všetkých smeroch všetkými plynmi a časticami nachádzajúcimi sa vo vzduchu. Modré svetlo sa pritom rozptyľuje viac ako ktorýkoľvek iný farebný odtieň, pretože má kratšie vlny. To je dôvod, prečo vidíme väčšinu času na oblohe práve modrú farbu.

A ako je to so sfarbením svetla, ktoré sa šíri zo Slnka?

Toto svetlo vidíme ako biele, ale v skutočnosti má všetky farby dúhy, ktoré získava vtedy, keď prechádza cez hranol. Svetlo, ktoré vidíte, je len jeden malý kúsok zo všetkých druhov svetelnej energie, ktorá sa šíri okolo vesmíru a tým pádom aj okolo nás. Rovnako ako energia prechádzajúca cez oceán, aj svetelná energia putuje vo vlnách. Niektoré žiarenie sa šíri v krátkych, "trhaných" vlnách,& iné zasa & v dlhých, "lenivých" vlnách. Modré svetelné vlny sú zas kratšie ako červené. Všetky druhy svetelného žiarenia putujú po priamke, lenže to sa zmení, ak sa mu niečo dostane do cesty. Potom sa buď odráža ako od zrkadla alebo sa láme, prípadne sa rozptýli ako molekuly plynov v atmosfére. Slnečné svetlo sa tak dostáva do atmosféry Zeme a je rozptýlené vo všetkých smeroch všetkými plynmi a časticami vo vzduchu. Povrch Zeme tiež odráža a rozptyľuje svetelné žiarenie, takže oblohu vidíme najmä ako modrú alebo bielu.

Čím je vytvorený červený západ Slnka?

Ako Slnko klesá na oblohe, jeho svetlo prechádza cez jednotlivé vrstvy atmosféry a tento prechod rozptyľuje modré svetlo a mení ho na červenú a žltú.