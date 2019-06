FOTO Dievčina (21) pokorila svetový rekord, ktorý jej budú všetci závidieť

Lexie už od detstva túžila po tom, aby precestovala celý svet. V rodine mala na to vytvorené úžasné podmienky, pretože obidvaja jej rodičia pracovali v cestovných agentúrach. "Už ako dieťa som navštívila také miesta ako Egypt, Kambodža či Dubaj. Na svoje cestovanie po svete som si začala šetriť už ako dvanásťročná," hovorí rodená Kalifornčanka. Priznáva, že dosiahnutie cieľa sa jej vzďaľovalo najmä počas posledných šiestich mesiacov, pretože krajiny, ktoré jej zostávali na zozname, sú s rôznych dôvodov nedostupné. Bola tak postavená pred obrovské výzvy, ale nakoniec to dokázala.

Zdroj: Facebook/Lexie Alford

Alfordová dovedna navštívila 196 suverénnych krajín, čím sa stala najmladšou osobou na svete, ktorej sa to podarilo. Naposledy bola v Severnej Kórei, a to len pred pár dňami 31. mája. "Z posledných dvoch rokov som cestovala sedem mesiacov a bola som v päťdesiatich krajinách v Európe, Ázii, Afrike, Strednej a Južnej Amerike, Karibiku a Južnom Pacifiku," pokračuje študentka. Na cestovaní je podľa nej najúnavnejšie vybavovanie potrebných dokladov sprevádzané nepochopiteľnou byrokraciou. "Ak by som to spočítala, vybavovaním víz som strávila niekoľko rokov. Je to naozaj náročné." Veľa času strávila aj vyhľadávaním najlacnejších leteniek.

Rekord v návštevnosti túžila Lexie dosiahnuť už ako osemnásťročná, keď absolvovala výlet do 72. štátu. Vtedy si vraj uvedomila, že prekonať rekord nemusí byť až také náročné. Hŕbou fotografií na Instagrame chce teraz motivovať aj ostatných, ktorí majú chuť cestovať. Tento koníček sa môže zdať mnohým ľuďom nákladný, no dá sa na to aj pomerne ľahko zarobiť. Alfordová si napríklad všetko financuje sama a zarába si najmä vďaka svojim blogom a fotografiám. Vždy ju lákali najmä krajiny, ktoré nepatria k vychyteným turistickým destináciám. Nedá dopustiť napríklad na Venezuelu či severnú časť Pakistanu. Najviac ju vraj prekvapili destinácie, od ktorých veľa neočakávala.

Najbližšie sa mladá cestovateľka chystá do Konga pozrieť si najväčšie lávové jazero na svete. Okrem toho píše knihu. Čaká ju však ešte jedna dlhá cesta, ktorá by mala skončiť zápisom do Guinnessovej knihy rekordov. Ak to chce dosiahnuť, musí predložiť takmer 10 000 dôkazov o návšteve jednotlivých miest a zoradiť ich v chronologickom poradí. Formálny akreditačný proces bude zdĺhavý, ale Lexie má veľkú šancu, že sa pripojí k Britovi Jamesovi Asquithaovi. Ten precestoval všetky štáty sveta vo veku 24 rokov a rekord mu bol uznaný v roku 2013. O štyri roky neskôr ho prekonala Cassie De Pecolová z amerického Connecticutu.