Mladík požiadal priateľku o ruku: Tá súhlasila, ale len pod jednou nepochopiteľnou podmienkou

Žena zostala šokovaná lacným výzorom prsteňa s "malým" diamantom. Po niekoľkých dňoch nabrala dostatok odvahy a opýtala sa svojho nastávajúceho, koľko za prsteň zaplatil. "Vyzeral skutočne hrdo a povedal, že ho dostal za naozaj dobrú cenu. Klenotník mu povedal, že prsteň má hodnotu tisíc dolárov, ale predal mu ho za 350," napísala na stránke Reddit.

Zdroj: Getty Images

Priznáva, že ju to zranilo. Bola sklamaná z toho, že jej priateľ nie je ochotný zaplatiť za prsteň ani svoju týždňovú výplatu. Povedala mu, že si to cení, ale nepáči sa jej prsteň, ktorý jej dal. "Prsteň vyzerá lacno a aj bol lacný, s jeho výberom si asi nedal veľa práce." Snúbencovi preto dala ultimátum. Vezme si ho jedine v prípade, že jej kúpi vysnívaný prsteň v hodnote 3000 dolárov. Mladík reagoval tým, že svojej milej povedal, že je materialistická a že by radšej ušetril peniaze na svadobnú cestu alebo dom. Vraj jej kúpi ďalší prsteň, ale nie za viac ako 500 dolárov.

Užívateľka neskôr aktualizovala svoj príspevok s informáciou, že jej priateľ minul 4000 dolárov na výlet do Las Vegas. Údajne tam pil víno za vyššiu sumu než jej zásnubný prsteň. Mnoho ľudí na Reddite však ženino správanie odcudzuje. "Chápem, že sa cítite nedocenená, ale spôsob, akým ste to povedali, z vás robí zlatokopku," píše sa v jednom z komentárov. Ďalšia osoba podotýka, že muž by si mal nájsť ženu, ktorá sa nezaujíma len o peniaze. Našli sa však aj takí, ktorí súhlasili so ženiným rozhodnutím.