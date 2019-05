Muž zverejnil recenziu stojana na uteráky: Preboha, ale čo ten pikantný detail na FOTO?!

Hazel Colemanovej z anglického mesta Weymouth sa zapáčil bambusový stojan na uteráky na stránke e-Bay. Ešte pred kúpou si ale chcela prečítať recenzie na výrobok od užívateľov, ktorí si ho už zakúpili. Narazila na tú od Johna, no viac ako samotný komentár ju zaujala priložená fotografia. Bol na nej muž, ako sedí rozkročene na posteli pred zrkadlom v spálni a vedľa neho stojí spomínaný stojan. Do objektívu mu však vliezol aj penis nezbedne vykukujúci z pohodlných trenírok. "Klikala som na recenzie. Na tejto ma zaujalo aj čosi viac," napísala na Twitteri 24-ročná Hazel.

So I was looking through the reviews for a towel rack I want to buy on eBay, and noticed something a bit unexpected in this customer picture... pic.twitter.com/ewtRt21qG4