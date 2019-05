Muž si chcel kúpiť nový iPhone na e-Bayi: Veľký podvod, na TOTO si pri kúpe dávajte pozor!

Spomínanému Austrálčanovi sa zrejme definitívne rozplynul sen o iPhone 8. Kúpiť si ho chcel ešte 8. marca, a to aukciou na stránke eBay. Krátko nato ho kontaktovala istá žena a ponúkla mu iný telefón za 600 austrálskych dolárov (cca 372 eur). Pripomenula mu, že toto je cena, ktorú treba zaplatiť rovno na bankový účet a ak by chcel využiť platbu cez PayPal, suma by sa navýšila. Šetrný muž preto využil prvú možnosť.

Po zaplatení však márne čakal na to, kedy mu telefón dorazí domov. Čoskoro ho kontaktoval údajný známy predávajúcej a vysvetľoval mu, že žena, ktorá mu mala poslať mobil, musí byť v nemocnici so synom, ktorý náhle vážne ochorel. Nobby po dvoch týždňoch zas dostal ponuku, že sa môže s predávajúcou stretnúť osobne, lenže iba chvíľu pred dohovoreným stretnutím všetko zrušila a sľúbila, že mu vráti celú sumu peňazí.

"Zakaždým, keď sa blížil termín nejakého riešenia ohľadom mojich peňazí, prišla predávajúca s novou a ďalšou výhovorkou, prečo mi ich nemôže vrátiť. Mám zaznamenanú celú našu korešpondenciu a nechápem, ako môže niekto takto klamať, keď sa dá o ňom všetko ľahko zistiť. Viem, kde býva, kde má účet a poznám aj jej konto na eBay," hovorí sklamaný Kleinman.

Nobby Kleinman Zdroj: Facebook/Nobby Kleinman

Podvodníčke medzičasom oznámil, že pôjde na políciu, ale veľmi sa nezľakla. Nakoniec skúsil svoj problém riešiť cez Austrálsku sieť počítačovej kriminality (ACORN), lenže po polhodinovom prihlasovaní sa do systému dospel k záveru, že je to zbytočné. Sieť totiž nemá žiadnu povinnosť riešiť jeho sťažnosť. Podobne dopadol aj po tom, ako sa so sťažnosťou obrátil na eBay, kde dostal odpoveď, že ak neplatil cez PayPal, nie je to ich problém.

Až keď sa nespokojný Nobby obrátil na portál News.com.au, eBay sa rozhodol podniknúť kroky a vrátiť mu peniaze ako prejav zdvorilosti. "Robíme všetko pre to, aby naša stránka zostala bezpečným miestom na nakupovanie. Užívatelia sú pravidelne upozorňovaní na to, aby boli ostražití a hlásili nám akékoľvek podozrenie. Nikdy by nemali platiť mimo našej platformy a veriť ponukám, ktoré vyzerajú až príliš lákavo," uviedla hovorkyňa spoločnosti eBay pre Austráliu a Nový Zéland Sophie Onikulová.

V tomto prípade nebol predaj ukončený prostredníctvom bezpečných platobných metód uplatňovaných spoločnosťou eBay, preto má Kleinman obrovské šťastie, že mu požadovanú sumu nakoniec vrátia. "Vždy skontrolujte recenzie na daného predajcu a či vám dal nejakú spätnú väzbu. Ak je predávajúci nový, dbajte na zvýšenú opatrnosť," varovala expertka na osobné financie Kate Browneová.