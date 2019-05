Podľa vedcov hrozí, že ľudstvo vyplieni zdroje našej slnečnej sústavy

Štúdia zverejnená v časopise Acta Astronautica navrhuje, aby využívanie mimozemských zdrojov bolo obmedzené na osminu telies nášho planetárneho systému. Zvyšok by mal zostať pre ďalší rozvoj ľudstva nedotknutý podobne, ako "divočina" v pozemských chránených oblastiach. Pokiaľ by sa mal rast vesmírnej ekonomiky podobať exponenciálnemu rastu ekonomík na Zemi od začiatku priemyselnej revolúcie pred zhruba dvesto rokmi, potom by ľudstvo podľa autorov štúdie mohlo pripraviť slnečnú sústavu o všetku vodu, železo a ďalšie zdroje v priebehu niekoľkých storočí. Systém našej hviezdy by sa vraj mohol vyčerpať za päťsto rokov.

Zdroj: Getty Images

"V časovom horizonte menej než jedného tisícročia by mohla byť celá slnečná sústava úplne vyčerpaná až k najzadnejším hraniciam. Potom budeme (ľudstvo) nahraní," cituje space.com autorov štúdie.

Obmedzenie na osminu dostupných zdrojov sa ale môže na prvý pohľad zdať ako zlá vec. Vesmír je ale veľký a len zlomok bohatstva našej slnečnej sústavy by mohol stačiť k pozdvihnutiu generácií ľudstva. "Osmina železa, ktorá sa nachádza v páse asteroidov (medzi Marsom a Jupiterom), je viac ako miliónkrát väčšie než všetky teraz odhadované zásoby železa na Zemi. A to môže vystačiť na dlhé stáročia," poznamenali vedci.