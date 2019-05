Otec počas prechádzky so psom narazil na nevídaný objav: Dcéra zakopla o skutočný poklad!

Počas rannej prechádzky na Deň matiek narazil nemenovaný Austrálčan spolu s deťmi na hrudku zlata. Stúpila vraj na ňu jedna z dcér a vykríkla, že má zlato. On sa nad všetkým iba pousmial, ale keď vzal záhadnú horninu do ruky, mal skutočný dôvod na úsmev. "Chceli sme ju odvážiť a tak sme si to namierili do supermarketu. Neboli síce nadšení z toho, že vážime niečo také v lahôdkach, ale nakoniec nám to dovolili," hovorí Austrálčan.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Hrudka má hmotnosť 624 gramov. Do rodiny vraj prišiel práve včas, pretože jej členovia sa ocitli vo finančnej kríze. Otec rodiny dal nájdený poklad už ohodnotiť, má cenu približne 35 000 austrálskych dolárov (21 600 eur), informuje miestny denník Bendigo Advertiser.

"Pravdepodobne to bude lepšie predať v celku," uvažuje nahlas majiteľ hrudy a prezrádza, že ju má zatiaľ doma. Zároveň uvažuje o tom, že sa vráti na miesto, kde ju našli. Keď tam bol totiž jeden kúsok, môžu tam byť aj ďalšie.