ANKETA na Instagrame dohnala tínedžerku (†16) k samovražde: Na toto sa pýtala

Totožnosť dievčiny zo štátu Sarawaku na východe Malajzie polícia neuviedla, zverejnila ale podobu správy na jej účte. "Veľmi dôležité, pomôžte mi vybrať život alebo smrť," napísala na Instagrame. 69 percent užívateľov hlasovalo za smrť. Dievčina krátko nato skočila zo strechy budovy. Údajne dlhodobo trpela depresiami.

Zdroj: Getty Images

V Malajzii je pokus o samovraždu trestný. Miestny právnik a poslanec Ramkarpal Singh upozornil na to, že by zodpovední mali byť aj ľudia, ktorí v ankete hlasovali. "Bolo by to dievča stále nažive, keby ho užívatelia Instagramu nepodporovali v tom, aby si vzalo život? Keby jej niekto ponúkol pomoc a poradil, aby vyhľadala odbornú starostlivosť, počúvla by ho? Ovplyvnilo hlasovanie jej konečné rozhodnutie? Ak je pokus o samovraždu trestný, možno by malo byť trestné i nabádanie k samovražde," uviedol Singh. Podľa malajzijského ministra mládeže a športu akt tínedžerky upozorňuje na to, že krajina nutne potrebuje diskutovať o psychických ochoreniach.

Instagram vo februári oznámil, že začne kontrolovať a označovať citlivý obsah týkajúci sa sebapoškodzovania. K rozhodnutiu o dôkladnejšej kontrole viedla sociálnu sieť smrť štrnásťročnej Molly Russellovej z Veľkej Británie, ktorá podľa svojich rodičov spáchala samovraždu, pretože na Instagrame sledovala obrázky týkajúce sa samovraždy a sebapoškodzovania. Hovorkyňa stránky pre Áziu a Tichomorie vyjadrila rodine úprimnú sústrasť. "Máme zodpovednosť za to, aby sa užívatelia Instagramu cítili bezpečne a mali dostatočnú podporu. Prosíme všetkých, aby nahlasovali nevhodný obsah a zavolali pomoc, ak uvidia niekoho, kto je v ohrození života," doplnila.