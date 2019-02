Krásna Monika (†29) poslala kamarátke dojemný odkaz: FOTO Našli ju obesenú v parku

Monika sa presťahovala do Veľkej Británie pred 10 rokmi a jej priatelia ju považovali za šťastnú a pozitívnu osobu. Jej radosť zo života sa však postupne vytrácala a čoraz menej času venovala aj svojej práci. Nakoniec skončila v nemocnici, kde sa lekári snažili pomôcť jej chorej psychike.

Hoci ju odborníci po mesiaci prepustili, o chvíľu sa opäť vrátila s tým, že má samovražedné myšlienky. Nasledovala ďalšia hospitalizácia, po ktorej odišla Monika za matkou do Poľska. Do Salfordu sa vrátila v septembri minulého roka, iba mesiac pred svojou smrťou. Našli ju obesenú v parku blízko domu, v ktorom bývala so svojou kamarátkou.

Zdroj: FB/Monika Nos

"Musíme sa pripraviť na párty, mám ťa rada," napísala podľa portálu metro.co.uk Monika v deň samovraždy svojej spolubývajúcej Darii. Žiadna párty sa však nekonala. Daria prezradila, že Monikin otec spáchal samovraždu, keď bola ešte malá. Kamaráti sa snažili Moniku dotlačiť k tomu, aby si našla opäť prácu a získala znovu chuť do života, ale márne. Chceli, aby išla opäť do nemocnice, ale odmietla to s tým, že to bola najhoršia vec v jej živote a nechcela sa tam vrátiť. Pred smrťou hľadala na internete spôsoby, ako spáchať samovraždu.

"Bola veľmi otvorená osoba, veľmi priateľská. Vždy sa zaujímala o módu a krásu. Nemyslím si, že by mala problémy s vytváraním vzťahov, bola dobrá pri získavaní priateľov. Vždy bola veľmi silná osobnosť, zaujímala sa o vegánstvo a pomáhala ľuďom riešiť ich problémy," uviedla jej sesternica Klaudia.