Nemehlá v práci: Pozrite sa, čo vyviedli títo zamestnanci babráci, budete len krútiť hlavou

BRATISLAVA - Zlý deň v práci, poznáte to? Nech sa snažíte akokoľvek, nedarí sa. Činnosti, ktoré inokedy zvládnete bleskovo rýchlo, sa vám nedaria, ste nešikovný, spomalený a čoho sa dotknete, to pokazíte. Aj to sa občas stáva. Pokiaľ vaša nešikovnosť nikoho neohrozí, je to v poriadku, v niektorých prípadoch však môže babráctvo spôsobiť poriadnu škodu. Galibu sa podarilo spôsobiť aj zamestnancom vo videu nižšie, veď sa pozrite, čo vyviedli.