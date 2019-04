VIDEO Súrodenci ostali chvíľku bez dozoru: Keď sa k nim vrátila mama, len ťažko zadržiavala plač

Keď malý Teddy náhodou narazil na nepovšimnutý elektrický holiaci strojček, okamžite sa v ňom prebudil kreatívny duch a pustil sa do strihania. Divno desivý účes vykúzlil nielen na svojej hlave, ale myslel aj na sestru Eloise, ktorú zbavil väčšiny jej krásnych kučeravých blond vláskov. Dielo na hlavách oboch detí vzniklo veľmi rýchlo v nestráženom okamihu, keď zostali súrodenci iba chvíľku bez dozoru.

Y’all, my nephew found the electric shaver and went wild pic.twitter.com/qdPbwYzs10