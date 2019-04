Žena (27) po rokoch zistila, že jej otec je niekto úplne iný: Ale potom prišiel ešte väčší šok!

Shauna sa bližšie začala zaujímať o svoju biologickú rodinu v momente, keď zistila, že jej otec nie je ten, ktorý ju splodil. "Veľa som sa zaujímala o svoj zdravotný stav a krvnú skupinu," vysvetlila, prečo podstúpila prvý DNA test. O štrnásť rokov neskôr podstúpila druhý test, pretože veda pokročila a bola schopná jej odpovedať na viac otázok. Takto sa mladá žena dozvedela šokujúcu pravdu o svojej rodine.

Zdroj: Facebook/Shauna Harrison

Na druhý deň dostala mail. "Hej, vyzerá to tak, že sme príbuzní. Nie som si istá, či je to pre teba prekvapenie," stálo v ňom. Pre Shaunu to bolo obrovské prekvapenie, zistila totiž, že má 29 súrodencov.

Zdroj: Facebook/Shauna Harrison

Harrisonová je s niektorými z nich v kontakte prostredníctvom Facebooku, s ďalšími sa, naopak, doteraz nestretla. Ako prvú spoznala svoju sestru Jodi Haleovú. "Je pekné nájsť niekoho, s kým máte veľa spoločnej histórie," uviedla Shauna. Podľa jej názoru bude svojich súrodencov hľadať do konca života.