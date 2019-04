Bývalá manželka ohovorila ženu svojho "ex": Poslali by ste ju za tieto SLOVÁ do väzenia?

Shahraveshová bola zadržaná v marci na letisku v Dubaji, kam priletela na pohreb svojho bývalého muža. Bola za neho vydatá 18 rokov a majú spolu 14-ročnú dcéru. Britka sa zdržiavala v emirátoch za celé manželstvo osem mesiacov a po jej odchode aj s dcérou manžel Pedro zostal v SAE. Po rozvode sa znovu oženil. Laleh v roku 2016 na sociálnej sieti objavila fotografiu manželov a okomentovala ju slovami: "Dúfam, že pôjdeš pod zem, idiot. Nechal si ma kvôli tomuto koňovi."

Exmanžel zomrel v Dubaji na infarkt 3. marca, na komentár jeho bývalky úrady upozornila jej nástupkyňa. Podľa kybernetického zákona platného v SAE môže byť osoba za ohováračské výroky na sociálnych sieťach uväznená. Britke hrozí za to, že ženu prirovnala ku zvieraťu, dvojročný trest a pokuta vo výške 50 000 libier, aj keď reakciu na Facebooku napísala v Británii. Shahraveshová pricestovala do emirátov 10. marca, dcéra sa po matkinom zatknutí vrátila do Británie sama. Po zložení kaucie je obvinená na slobode, ale úrady jej odobrali pas. Momentálne býva v hoteli.

Radha Stirlingová z organizácie Detained in Dubai (Zadržaní v Dubaji), ktorá prípad sleduje, povedala, že si ľudia nie sú vedomí prísnosti kybernetických zákonov SAE a že ministerstvo zahraničia o tom turistov nedostatočne informuje. Ministerstvo vydalo vyhlásenie, v ktorom ubezpečilo, že Shahraveshovú a jej rodinu podporuje a je v kontakte s úradmi v SAE.