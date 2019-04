Developer si načierno postavil mega vilu za 58 miliónov na FOTO, teraz ju musí zbúrať!

Rodení Londýnčania Caroline a Stephen Buttovci si v pokoji užívali malebné prostredie francúzskeho mesta Grasse až do chvíle, kým sa do ich susedstva neprisťahoval developer Patrick Diter. V roku 2000 tu kúpil starú usadlosť, ktorú začal postupne prerábať na obrovskú renesančnú haciendu. Keď skončil, začal v nej usporadúvať bujaré večierky, ktoré zvyčajne trvali až do piatej rána. Do záhrady navyše umiestnil 132 reproduktorov, takže hluk z hlasnej hudby sa šíril do ďalekého okolia. Britskej rodine tak milionár úplne znemožnil užívať si pokoj vidieka, za ktorým sem pravidelne chodili.

"Časť roka trávime v Londýne a časť tu. Zakaždým, keď sme sa sem vrátili, pribudla k pôvodnej stavbe ďalšia budova alebo veža a územím chráneného lesa sa zrazu tiahla asfaltová cesta," približuje proces výstavby renesančnej vily Caroline. Spolu s ďalšími majiteľmi okolitých pozemkov sa začali zaujímať, ako je to so stavebnými povoleniami podnikateľa a či je všetko v súlade so zákonom. Nebolo, a preto sa manželia rozhodli, že Ditera poženú pred súd. Proces nakoniec trval neuveriteľných štrnásť rokov, no s úspešným koncom pre sťažovateľov. Súd totiž rozhodol, že Diterova nehnuteľnosť je čiernou stavbou, ktorú musí najneskôr do osemnástich mesiacov zbúrať. Na mieste môže ostať len usadlosť, ktorá tam pôvodne stála.

Developer túto správu samozrejme prijal s veľkou nevôľou a proti rozhodnutiu sa už odvolal. "Viem, že boj sa ešte neskončil, ale nevzdáme to. Nechceme sa odtiaľto odsťahovať. Je to náš domov, chodia sem naše deti a kopec známych," hovorí Stephen. Diter tvrdí, že susedia ho zažalovali preto, lebo mu dom závidia.

Svoju haciendu doteraz úspešne prenajímal aj televíznym spoločnostiam. Za deň nakrúcania si napríklad účtoval 40 000 libier, vzniklo tam viacero seriálov a aj jedna séria X Factoru. Nehnuteľnosť má hodnotu približne 56 miliónov eur), tvoria ju apartmány, salóniky, terasy obklopené záhradou, bazény či heliport. Miliardár musí navyše zaplatiť pokutu vo výške viac ako 400-tisíc eur a ak termín demolácie nedodrží, každý deň ho bude stáť ďalších vyše 500 eur navyše.