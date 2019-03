Mladík zverejnil FOTO svojho nechutného jazyka: Je výsledkom bežnej závislosti

LONDÝN - Pohľad na fotografie, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Dan Royals, nie je vôbec príjemný. Mladík na nich ukazuje svoj znetvorený jazyk, čo je výsledkom dlhodobého popíjania energetických nápojov. Cieľom príspevku je varovať všetkých, ktorí sa nimi radi dobíjajú, a pritom si vôbec neuvedomujú si, že do seba týmto spôsobom dostávajú obrovské množstvo cukru.

Na užívateľov sociálnej siete vyvaľuje jazyk plný pľuzgierov učiteľ Dan, ktorý tvrdí, že k jeho neestetickému a boľavému povrchu sa dopracoval pravidelnou konzumáciou sladkých energetických drinkov. V jednom balení sa pritom skrýva až trinásť lyžičiek cukru. "Kto pije energetické nápoje a je na nich závislý?" pýta sa na Facebooku.

Royals, ktorý žije v Ázii, priznáva, že to s ich pitím skutočne prehnal a doprial si päť až šesť plechoviek denne. Po konzultácii so svojím lekárom zostal v šoku, keď sa dozvedel, že ide o presladenú zmes chemikálií. "Fajčím, ale toto všetko, čo vidíte je výsledok popíjania energetických nápojov. O svoj chrup sa starám a umývam si zuby a napriek tomu som sa nevyhol týmto problémom," hovorí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už varovala pred konzumáciou týchto nápojov, keď uviedla, že majú príliš kyslé pH, čo nepriaznivo vplýva na zubnú sklovinu a môže byť príčinou vzniku cervikálneho kazu, ktorý zvyčajne pripraví pacienta o zub. Konzumácia tak veľkého množstva cukru môže byť zároveň spúšťačom pre obezitu, cukrovku, zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi a infarkt.