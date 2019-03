FOTO NASA odhalila záhadu explózie nad Kamčatkou: Výbuch 10-krát silnejší než bomba v Hirošime

Podľa experta NASA Lindleyho Johnsona k výbuchom s takouto silou dochádza dva až trikrát za storočie. V danom prípade išlo o druhý najsilnejší výbuch za posledných tridsať rokov. Explóziu zaznamenali vojenské družice. Informáciu odovzdalo NASA americkému vojenskému letectvu. Vzhľadom na to, že meteorit vybuchol nad morom, nevyvolal takú pozornosť, ako pred rokmi čeľabinský meteorit, zachytený napríklad kamerami, aké si na čelných sklách vozí mnoho ruských motoristov. Navyše tlaková vlna po výbuchu vyrazila na Urale množstvo okien, ktorých úlomky poranili až 1200 ľudí, a odhad škôd dosiahol miliardu rubľov. Následne, vzhľadom na rozbité okná a tuhý mráz, museli byť uzavreté všetky školy a škôlky. Vedci odhadli, že čeľabinský meteorit vybuchol tridsaťkrát väčšou silou než bomba nad Hirošimou.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb