Smrť milionára (†30) sa stáva ešte záhadnejšou: Našli jeho digitálne peňaženky a v nich...

VANCOUVER - Chaos okolo hľadania prístupového hesla do počítača zosnulého Geralda Cottena sa zamotáva čoraz viac. Dáta týkajúce sa jeho platformy QuadrigaCX, ktorá zarobila milióny dolárov, už prehľadávajú audítori, ale všetky doposiaľ nájdené digitálne peňaženky sú prázdne. Investori sa teda zatiaľ k svojim peniazom nedostali.

Len nedávno sme vás informovali o zamotanej situácii pozostalých po Kanaďanovi Geraldovi Cottenovi, ktorý náhle zomrel na sklonku minulého roku. Tridsiatnik zarobil obchodovaním s kryptomenou prostredníctvom svojej platformy QuadrigaCX 180 miliónov kanadských dolárov (takmer 120 miliónov eur). Prístupové heslá ku všetkým údajom si však zobral so sebou ho hrobu a väčšina digitálnej hotovosti tak zostala uložená v tzv. "cold storage". Investori tak potiahli celý prípad pred súd a ten rozhodol o audite, ktorý zveril spoločnosti Ernst & Young.

Pátranie po prístupových heslách skomplikovalo zistenie, že doposiaľ nájdené digitálne peňaženky, ktoré zosnulý spravoval, boli iba niekoľko mesiacov pred jeho smrťou vyprázdnené. Vyšetrovateľom z E&Y po ukončení pátrania po údajoch nezostávalo nič iné, iba vo svojej správe uviesť, že nezistili, čo sa stalo so získanými bitcoinmi, čím určite nepotešili 115 000 investorov. Audit zároveň odhalil, že Cotten mal štrnásť ďalších používateľských účtov vytvorených mimo bežného procesu, ktoré mohli byť použité práve na obchodovanie cez platformu QuadrigaCX.

Zdroj: Getty Images

Spoločnosť E&Y sa teraz snaží získať údaje o transakciách uskutočňovaných cez tieto účty s cieľom zistiť, aká čiastka cez ne skutočne prešla. Za akékoľvek informácie, ktoré by pomohli vyriešiť celý zamotaný prípad, sľubuje odmenu vo výške 100 000 dolárov. "Neregulovaná povaha výmeny kryptomeny spolu s faktom, že ju mnohí používajú na držanie svojej hotovosti namiesto výmeny, otvára priestor pre podvody. Skutočne by pomohlo, keby boli tieto výmeny regulované," uviedol expert na bezpečnosť Alan Woodward z University of Surrey.