Prezident zverejnil pikantné VIDEO z pouličnej párty: Potrebuješ urýchlene lekársku pomoc!

V brazílskom Rio de Janeiro sa tento týždeň konal svetoznámy karneval. Mnohým konzervatívnym politikom leží v žalúdku pre jeho divoký charakter. Prezident Bolsonaro v tejto súvislosti zdieľal v utorok na Twitteri video, ktoré zachytáva mladíka so suspenzorom, ako sa najprv dotýka svojich intímnych partií a potom nechá svojho partnera, aby sa mu vymočil na hlavu. Incident sa odohral na pouličnej párty v meste Sao Paolo.

Bolsonaro ako vyznávač tradičných hodnôt a polarizujúci politik podobné správanie ostro kritizuje. "Je mi nepríjemné niečo také vôbec zdieľať, ale musím ľuďom ukázať pravdu, aby si určili priority. Toto sa deje na mnohých pouličných párty v Brazílii. Vyjadrite svoj názor," okomentoval kontroverzné zábery.

Zdroj: Youtube/CM& la noticia

Tvít, ktorý bol medzičasom odstránený, si získal množstvo pozornosti, prevažne tej negatívnej. "Potrebuješ urýchlene lekársku pomoc," adresoval tvrdé slová prezidentovi novinár Fabio Pannunzio. Viacerí odborníci sa vyjadrili, že Bolsonaro zdieľaním videa s pornografickým charakterom porušil prezidentskú etiketu, a že by to dokonca mohlo viesť k petícii žiadajúcej jeho odvolanie. Iní sa ho zas zastávajú s tým, že sa len snažil poukázať na to, ako klesla morálne úroveň brazílskeho karnevalu.

Jair M. Bolsonaro Zdroj: SITA/AP/Eraldo Peres ​

Bolsonaro, ktorý pôsobil 28 rokov ako kongresman a do prezidentského kresla zasadol v januári, sa často nelichotivo vyjadruje na adresu homosexuálov, žien, domorodých skupín obyvateľstva či Afroameričanov. Na tohtoročnom karnevale v Riu preto často znie posmešné skandovanie zamerané proti nemu. Profesor politických vied na Štátnej univerzite v Rio de Janeiro Mauricio Santoro podotkol, že nie je bežné, aby sa proti prezidentovi sformovala obrovská vlna nevôle už tak krátko po jeho zvolení. "Prvý rok elektorátu máva zväčša charakter medových týždňov. Týmto videom sa ale Bolsonaro dotiahol minimálne na úroveň Donalda Trumpa," skonštatoval.

VIDEO nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov