VIDEO Barman našiel na pláži škaredú obrovskú hrudu: Hotový poklad, môže zbohatnúť o pol milióna

Keď Boonyos Tala-upara (44) objavil náhodou vlani na pláži veľký voskový útvar, nemal poňatia, čo to je. Riadil sa však zásadou, ktorá hovorí, že "čo je doma, to sa počíta", a odtiahol 99 kilogramov vážiaci predmet do svojej záhrady. Úplne však na to zabudol. Až do minulého mesiaca, kedy mu to pripomenul kamarát. "Je to ako vosk a aj sa topí ako sviečka. Ale nehorí, skúšal som to zapáliť," vraví Boonyos.

Až neskôr zistil, že ide o vzácny zvratok veľryby, vďaka ktorému si môže prilepšiť až o neuveriteľného pol milióna dolárov (cca 440-tisíc eur). Tieto biologické výlučky veľrýb sa totiž využívajú v kozmetickom priemysle pri výrobe parfumov.

Kus voskovej hmoty už preskúmali aj experti, ktorí potvrdili, že ide skutočne o veľrybí zvratok. "Rozkladom potravy v žalúdku veľryby vzniká takzvaná ambra, ktorá sa už od 13. storočia používa pri výrobe voňaviek. Ide vskutku o veľmi zriedkavý a vzácny nález," uviedol profesor Thon Thamrongnawasawat z univerzity v Kasetsarte.