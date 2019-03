Mladík sa nudil, začal sa prehrabávať v priateľkiných veciach: To nemal robiť, našiel tajnú škatuľu

Neznámy chlapík sa z dlhej chvíle rozhodol, že kým je jeho priateľka na vysokoškolskej prednáške, prehrabe sa trochu jej vecmi v izbe. V skrini našiel veľkú škatuľu, ktorej obsah ho šokoval. Nachádzali sa v nej totiž veci, ktoré kedysi vlastnil. Bola tam zubná kefka, boxerky, no aj vlasy, nechty či použité kondómy. "Boli sme spolu už takmer rok a nikdy sme medzi sebou nemali veľké problémy, okrem malých hádok, ktoré sme vždy rýchlo vyriešili. Doposiaľ som si na jej správaní nevšimol nič zvláštne," začína svoje rozprávanie na internetovom fóre Reddit.

Zdroj: Getty Images

Do osudného dňa vraj nikdy neskúmal, čo má jeho priateľka v skrini. No v osudný deň sa nudil a chcel vedieť, aké veci si odkladá do skrine. Dievčina mu s najväčšou pravdepodobnosťou dokonca ukradla aj účtenky z peňaženky. V krabici sa okrem už spomínaných vecí nachádzali aj obaly z potravín, ktoré mladík niekedy v minulosti zjedol, kus skla a polovica použitého mydla. No najviac ho znepojili tie kondómy.

Zatiaľ priateľke nepovedal, čo našiel a prosí o radu užívateľov, ako má celú situáciu vyriešiť. Bojí sa, že priateľka sa bude hnevať, že sa jej hrabal v osobných veciach. "Skutočne ju veľmi milujem, ale zároveň som vystrašený," hovorí. Ľudia na jeho príspevok reagovali okamžite. Viacerí navrhli, aby sa priateľke buď priznal alebo sa s ňou rozišiel. Niektorí podotkli, že jeho dievča môže byť akási čarodejnica, ktorá využíva jeho veci počas rituálov.