Slováci sa idú o letenky na vnútroštátne trasy pretrhnúť: Prepravca neskrýva radosť a úspech, ZVYŠUJE počet letov!

BRATISLAVA - Letecký dopravca Wizz Air zvýši pre vysoký záujem frekvenciu letov Bratislava - Košice z deviatich na 13 týždenne. K zmene pristúpi od 21. marca tohto roka. Na vnútroštátnej linke tak bude lietať dvakrát denne s výnimkou stredy, kedy ostáva jedna rotácia letov. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa bratislavského letiska (BTS) Veronika Demovičová.
„Teší nás, že môžeme ďalej posilniť letecké spojenie na trase Bratislava - Košice. Dopyt po tejto linke už teraz prekonal naše očakávania. Zvýšením frekvencie letov reagujeme na rastúci záujem zo strany cestujúcich,“ konštatovala manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
V súčasnosti ponúka dopravca zo Slovenska celkovo 35 liniek do 34 destinácií v 22 krajinách. V roku 2025 prevádzkoval viac ako 2000 letov do a zo Slovenska, pričom prepravil takmer pol milióna cestujúcich a dosiahol mieru dokončenia letov na úrovni 99,78 %.