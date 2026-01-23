Klamstvo alebo nedorozumenie? Iránsky prokurátor odmieta Trumpovo tvrdenie o zrušení popráv 800 ľudí

TEHERÁN - Iránsky generálny prokurátor Mohammad Movahedí v piatok poprel tvrdenia amerického prezidenta, že jeho nátlak zabránil poprave 800 osôb zadržaných počas celoštátnych protestov. Vyhlásenia Donalda Trumpa označil za nepravdivé, informuje o tom agentúra AP.
„Toto tvrdenie (Trumpa) je úplne nepravdivé, žiadne také číslo neexistuje a súdna moc takéto rozhodnutie neurobila,“ uviedol Movahedí podľa justičného spravodajského portálu Mizan. Iránski predstavitelia tvrdia, že niektorým zadržaným hrozí trest smrti. V súvislosti s nedávnymi protestami sa tým opäť vynára otázka, či nedôjde k hromadným popravám niektorých zo zadržaných demonštrantov.
Americký prezident Trump na správy o tisíckach obetí protestov a možných popravách opakovane pohrozil vojenskou intervenciou v Iráne. Svoj tón zmiernil pred týždňom, keď hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levittová uviedla, že v Iráne bolo zastavených 800 popráv. Trump bol údajne uistený, že popravy a zabíjanie protestujúcich prestali.
Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) počas demonštrácií zahynulo najmenej 5002 ľudí a mnoho ďalších je nezvestných. Zadržaných bolo údajne viac než 26.800 osôb, pričom počet obetí sa líši v závislosti od zdroja.