Arákčí vracia úder Zelenskému: Iránsky minister ho označil za klauna! Vraj len vyciciava spojencov

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre štvrtkové komentáre o násilných zásahoch iránskych bezpečnostných zložiek na celonárodných protestoch. Obvinil ho z pokrytectva a využívania spojencov, informuje o tom agentúra AFP.
Ukrajinský prezident počas konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že situácia v Iráne potvrdzuje, že ak úrady „zabijú dosť ľudí“, zostanú pri moci. Fakt, že sa to podarilo iránskemu duchovnému vedeniu, je podľa Zelenského „jasný signál pre každého tyrana“.
Celonárodné demonštrácie v Iráne vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na zlú ekonomickú situáciu a postupne sa rozšírili do celej krajiny ako protivládne protesty. Ustali minulý týždeň, pričom počas zásahov bezpečnostných zložiek zahynuli tisíce ľudí.
„Zelenskyj vyciciava amerických a európskych daňových poplatníkov, aby naplnil vrecká svojich skorumpovaných generálov a aby čelil tomu, čo nazýva nezákonnou agresiou v rozpore s Chartou OSN. Zároveň otvorene a bez hanby vyzýva na nezákonnú agresiu USA proti Iránu v rozpore s tou istou Chartou OSN,“ uviedol Arákčí na platforme X.
Irán odmieta pomoc cudzincov, verí vlastnej obrane
„Svet už má dosť zmätených klaunov, pán Zelenskyj. Na rozdiel od vašej armády, podporovanej zo zahraničia a zamorenej žoldniermi, my Iránci vieme, ako sa brániť, a nemáme potrebu prosiť cudzincov o pomoc,“ dodal šéf iránskej diplomacie. Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni voči ruskej okupácii. Do bojov sa v rámci armády zapojili aj zahraniční vojaci, podľa AFP tvoria len malé percento ozbrojených síl.
Západné krajiny spolu s Kyjevom Irán obviňujú z dodávania dronov a balistických rakiet do Ruska, ktoré ich používa v boji proti Ukrajine. Teherán, dlhodobý spojenec Kremľa, podľa AFP obvinenia opakovane popiera.
Zelenskyj počas štvrtkového prejavu kritizoval nedostatočnú odozvu medzinárodného spoločenstva na protesty v Iráne. „O protestoch v Iráne sa toľko rozprávalo, ale utopili sa v krvi. Svet iránskemu ľudu dostatočne nepomohol, ale stál bokom,“ skonštatoval ukrajinský prezident v Davose.