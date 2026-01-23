Eva (†34) len nedávno otvorila reštauráciu: Osudná zrážka s autobusom, v nemocnici zomrela! EMOTÍVNE odkazy do neba

DIVIACKA NOVÁ VES/PRIEVIDZA - Tragická dopravná nehoda osobného auta s autobusom (16. 1.) pri Diviackej Novej Vsi si vyžiadala život mladej podnikateľky Evy (34). Po zrážke s autobusom, keď z nezistených príčin prešla do protismeru, zomrela 20. januára v nemocnici. Smúti za ňou rodina, priatelia aj zamestnanci reštaurácie, ktorou si nedávno splnila svoj sen. Dnes sa koná posledná rozlúčka.
Minulý piatok (16. 1.) došlo v poobedňajších hodinách na ceste II/574 pred obcou Diviacka Nová Ves k zrážke autobusu a osobného motorového vozidla. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 34-ročná vodička osobného vozidla zn. Peugeot, jazdiaca v smere od obce Diviacka Nová Ves na mesto Nováky, z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom," informovala trenčianska krajská polícia s tým, že v autobuse sa nachádzalo 35 cestujúcich a štyria z nich sa zranili. Vážne zranenia utrpela aj 34-ročná vodička osobného auta, ktorá bola po nehode prevezená do nemocnice.
Po niekoľkodňovom boji (20. 1.) o život nakoniec vodička Eva v nemocnici zomrela. Tragédia zasiahla jej rodinu, priateľov a známych. "Odišla si potichu a bez rozlúčky, ale navždy ostaneš v našich srdiečkach a budeš stále pri nás. Nikdy na teba nezabudneme, Evička. Odpočívaj v pokoji," napísala smútiaca rodina. "Evička, odpočívaj v pokoji, je mi to hrozne ľúto. Najbližším a rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť," napísal jej známy Miroslav. "Pamätám si ju ešte, keď mala prvú lásku, bola mladá a plná ideálov. Nemôžem tomu uveriť," spomína Martin.
Nešťastie zasiahlo aj zamestnancov reštaurácie, ktorú založila a len prednedávnom otvorila v Nitrianskom Rudne. Splnila si tak svoj dlhoročný sen. "Evka bola pravdivá, statočná a nesmierne silná žena. Ďakujeme jej za všetko, čo stihla vybudovať, za hodnoty, ktoré tu zanechala a za srdce, ktoré do tohto miesta vložila," spomínajú zamestnanci reštaurácie na svoju šéfku. V piatok (23. 1.) je kvôli poslednej rozlúčke podnik zatvorený. "Ďakujeme za pochopenie, ticho a rešpekt v tejto výnimočný deň. Na Evku budeme s úctou a vďakou spomínať," konštatujú na záver.