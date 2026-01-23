Dánsko začína rokovania o Grónsku s USA: Cieľom je arktická bezpečnosť a vyriešenie obchodných sporov

KODAŇ - Rokovania so Spojenými štátmi o Grónsku s cieľom posilniť bezpečnosť v arktickom regióne by sa mali začať už čoskoro. V piatok to v Kodani oznámil dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. Informuje o tom agentúra AFP.
„Stretnutia začneme pomerne rýchlo. Nebudeme zverejňovať, kedy sa tieto schôdzky uskutočnia,“ uviedol Rasmussen s tým, že v súčasnosti je potrebné upokojiť situáciu. Rokovania sa podľa neho budú sústreďovať na „bezpečnosť, bezpečnosť a bezpečnosť“. Priestor na „riadne rokovania“ s Washingtonom sa podľa dánskeho ministra opäť otvoril po stredajšom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Trump po schôdzke oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Dánsko a Spojené štáty majú podľa Rasmussena rovnaké ciele v oblasti arktickej bezpečnosti, líšia sa v spôsoboch ich dosahovania. „Teraz máme príležitosť, aby sme veci zosúladili,“ poznamenal. Vďaka dosiahnutiu tejto bližšie nešpecifikovanej dohody Trump podľa vlastných slov ustúpil od pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré sa zapájali do sporu o Grónsko. Zároveň vylúčil použitie sily na získanie tohto autonómneho územia.
Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu. Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.