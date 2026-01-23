Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Dánsko začína rokovania o Grónsku s USA: Cieľom je arktická bezpečnosť a vyriešenie obchodných sporov

Lars Lökke Rasmussen
Lars Lökke Rasmussen (Zdroj: SITA/Jack Taylor/Pool Photo via AP)
TASR

KODAŇ - Rokovania so Spojenými štátmi o Grónsku s cieľom posilniť bezpečnosť v arktickom regióne by sa mali začať už čoskoro. V piatok to v Kodani oznámil dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. Informuje o tom agentúra AFP.

„Stretnutia začneme pomerne rýchlo. Nebudeme zverejňovať, kedy sa tieto schôdzky uskutočnia,“ uviedol Rasmussen s tým, že v súčasnosti je potrebné upokojiť situáciu. Rokovania sa podľa neho budú sústreďovať na „bezpečnosť, bezpečnosť a bezpečnosť“. Priestor na „riadne rokovania“ s Washingtonom sa podľa dánskeho ministra opäť otvoril po stredajšom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Trump po schôdzke oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.

Dánsko a Spojené štáty majú podľa Rasmussena rovnaké ciele v oblasti arktickej bezpečnosti, líšia sa v spôsoboch ich dosahovania. „Teraz máme príležitosť, aby sme veci zosúladili,“ poznamenal. Vďaka dosiahnutiu tejto bližšie nešpecifikovanej dohody Trump podľa vlastných slov ustúpil od pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré sa zapájali do sporu o Grónsko. Zároveň vylúčil použitie sily na získanie tohto autonómneho územia.

Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu. Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.

FOTO Fico vycvičil koaličných partnerov:
Fico vycvičil koaličných partnerov: Nasadnite na kona, alebo skončíte v opozícii, Danko RÁZNE reaguje!
Domáce
Donald Trump
Trump nevylučuje útok na Irán: K hraniciam mieri obrovská flotila! V pozore je aj lietadlová loď
Zahraničné
Mark Carney
Trump vracia úder: Kanadský premiér v Rade mieru nebude! Za všetkým majú byť jeho ostré výroky z Davosu
Zahraničné
FOTO António Costa
Napätie v Bruseli: Trumpova mierová rada budí pochybnosti! Európa sa obáva o osud dohôd s USA
Zahraničné

Fico sa pred cestou na európsky summit rozhodol prehovoriť aj ku koaličným partnerom
Fico sa pred cestou na európsky summit rozhodol prehovoriť aj ku koaličným partnerom
Správy
Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!
Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!
Prominenti
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK
Prominenti

Tomáš Szalay
SaS žiada odchod Tomáša Lorenca z ministerstva: Dôvodom sú podozrivé tendre aj kauza v Trenčíne
Domáce
V kauze poškodeného podniku
V kauze poškodeného podniku SVP podal prokurátor obžalobu: Štát mal prísť o vyše 400-tisíc eur
Domáce
Šokujúce priznanie Jany Žitňanskej:
Šokujúce priznanie Jany Žitňanskej: Zdravotné problémy a OPERÁCIA! Upozorňuje aj ostatných
Domáce
Obrovská strata pre slovenské umenie: Zomrel zakladateľ múzea Danubiana Gerard Meulensteen
Obrovská strata pre slovenské umenie: Zomrel zakladateľ múzea Danubiana Gerard Meulensteen
Bratislava

FOTO Dopravný kolaps na Morave:
Dopravný kolaps na Morave: Extrémna ľadovica spôsobila STOVKY nehôd! Vyhlásili traumaplán
Zahraničné
Pedro Sánchez
Španielsky premiér odmietol pozvánku do Rady mieru: Trumpova iniciatíva podľa neho nie je v súlade s OSN
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Schôdzka u Putina priniesla prelom! Zelenskyj chce dohodu: Začína sa trojstranná debata
Zahraničné

FOTO Okolo tragickej nehody Moniky
Nehoda Jákliovej (†31) má stále viac otáznikov: Pátranie po kamerových záznamoch a tajomné slová Borárosa
Domáci prominenti
Terry Dubrow a Paul
Slávny lekár zo Spackaných plastických operácií: Čelí ŽALOBE... Fúha, to je prúser!
Zahraniční prominenti
Rodinná zábavná cestovateľská relácia
UTAJOVANÁ láska Jána Dobríka: SPOLOČNÁ NOC v Ríme s touto známou ženou!
Domáci prominenti
Ariana Madix
Vtipný outfit známej krásky: FOTO Chodiaca skartovačka!
Zahraniční prominenti

Prečo ľudia veria konšpiráciám?
Prečo ľudia veria konšpiráciám? Vedci odhalili vlastnosť, ktorá za tým stojí! Diplom nie je zárukou rozumu
Zaujímavosti
Staroveké tabuľky konečne prehovorili:
Staroveké tabuľky konečne prehovorili: AI odhalila apokalyptické vízie zapísané pred 4 000 rokmi! Čo v sebe ukrývali?
Zaujímavosti
ANGELA WHITE
Pravidlá, ktoré vás zaskočia: Slávna pornoherečka opísala prísny systém v zákulisí filmov pre dospelých! Čo je zakázané?
Zaujímavosti
Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Znižuje aj LDL cholesterol!
vysetrenie.sk

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez zbytočného čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez zbytočného čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)

Absolútne nečakaná a smutná správa: Slovensku odobrali olympijskú miestenku!
Absolútne nečakaná a smutná správa: Slovensku odobrali olympijskú miestenku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Horšie správanie ako divá zver: Z toho, čo sa dialo v Utrechte, sa obracia žalúdok
VIDEO Horšie správanie ako divá zver: Z toho, čo sa dialo v Utrechte, sa obracia žalúdok
Európska liga
Slovensko zverejnilo kompletný menoslov! Títo športovci nás budú reprezentovať na ZOH 2026
Slovensko zverejnilo kompletný menoslov! Títo športovci nás budú reprezentovať na ZOH 2026
ZOH 2026 Miláno Cortina
62 minút a šup ich ďalej: Slovensko bude mať zastúpenie v druhom kole Australian Open
62 minút a šup ich ďalej: Slovensko bude mať zastúpenie v druhom kole Australian Open
Australian Open

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Motivácia a inšpirácia
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky

Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Technológie
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Armádne technológie
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Technológie
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Armádne technológie

Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?

Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy

Luxus, ktorý má čas: Sandra Stepanek tvorí kvalitné kožušiny a kabáty, najnovšie pribudnú aj kabelky
Kariérne rozhovory
Luxus, ktorý má čas: Sandra Stepanek tvorí kvalitné kožušiny a kabáty, najnovšie pribudnú aj kabelky
