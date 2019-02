VIDEO Dievčina (21) cvičila v posilňovni, zrazu sa zrútila na zem: Nebyť jednej veci, už je mŕtva

Emily Counterová cvičila na veslovacom stroji v posilňovni Anytime Fitness v austrálskom meste Noosa Heads. Náhle na stroji spomalila, až úplne prestala s cvičením a zrútila sa na zem. "Bola som úplne mimo, nič si nepamätám," uviedla.

Šesť zamestnancov posilňovne neváhalo a poskytlo bezvládnej žene prvú pomoc. Majiteľ Aaron Petterson a Ben Duffy rýchlo bežali pre defibrilátor, pretože Counterovej tvár začala modrať. Pomocou defibrilátora nakopli jej srdce späť.

Emily následne previezli do nemocnice, kde bola tri dni v kóme. Lekári jej diagnostikovali zriedkavú formu srdcového ochorenia, ktoré môže byť smrteľné, ak je neliečené. "Som jedna z 300-tisíc ľudí. Väčšina z nich neprežije ani len detstvo," skonštatovala pacientka. Po zotavení prezradila, že bolesť, ktorú cítila pri cvičení, považovala za normálnu, pretože nebola v kondícii. "Bola to bolesť pri srdci, mala som problémy s dýchaním, už keď som behala, ale myslela som si, že len nie som dostatočne fit."

Po štyroch mesiacoch sa môže 21-ročná Austrálčanka vrátiť ku cvičeniu. Je však presvedčená o tom, že defibrilátor by mal byť v každej jednej posilňovni alebo cvičebnom zariadení. Ak by ho v tom okamihu zamestnanci posilňovne nemali poruke, nemusela by už dnes žiť.