Mužom, ktorí nedokážu spraviť 10 kľukov, hrozí obrovské riziko: Radšej hneď začnite cvičiť!

Vedci z Harvardu sa na základe štúdie dopracovali k zisteniu, že zvládnutie jednoduchých kľukov mužom napovie, či im hrozí infarkt alebo mŕtvica. Tieto cviky označili za jednoduché, lacné a hlavne účinné opatrenie v boji proti srdcovo-cievnym chorobám. Pri svojom výskume použili údaje z fitness testov uskutočnených na viac ako tisíc hasičoch v americkom štáte Indiana zaregistrovaných v rokoch 2000 až 2007. Neskôr použili pre porovnanie výsledky testovania diagnóz kardiovaskulárnych ochorení u pozorovaných mužov v nasledujúcom desaťročí. Priemerný vek sledovaných bol 39,6 roka v rozpätí od 21 do 66 rokov. Z výsledkov vyplynulo, že muži stredného veku, ktorí nedokážu urobiť desať kľukov naraz, sú vážne ohrození srdcovým infarktom alebo mŕtvicou. Ak ich zvládnu od 21 do 30, riziko týchto ochorení sa znižuje o štvrtinu a tí, čo ich dokážu urobiť viac ako 40, eliminujú ich riziko až o 97 percent. Sledovaní muži pritom neboli žiadni atléti. Ich BMI index bol 28,7, čo hraničí s nadváhou, ale všetci z nich boli aktívni.

Zdroj: Getty Images

"Naše zistenia dokazujú, že kľuky sú jednoduchá a bezplatná metóda, ktorá by pomohla vyhodnotiť riziko kardiovaskulárnych ochorení takmer v každom prostredí. Pri testovaní zdravia srdca sú ešte spoľahlivejším meradlom ako beh na bežiacom páse, ktorý je v tejto oblasti najviac využívaný," uviedol autor štúdie Justin Yang.

Zdroj: Getty Images

Ide o vôbec prvý podobný test, preto niektorí odborníci tvrdia, že na základe neho nie je možné všetky zistenia absolútne potvrdiť, ale ani vylúčiť. V budúcnosti by mala byť podobná štúdia vykonaná nielen na jednej skupine, ale mali by byť do nej zapojení muži a ženy z viacerých oblastí. Výsledky však dokazujú, že aj nenáročná, ale pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. "Zužovanie artérií tukovými látkami je spoľahlivá cesta, ako sa dopracovať k infarktu či mŕtvici. Ohrozená je už veková skupina dospelých od 20 do 30 rokov. Akákoľvek osveta poukazujúca na potrebu pohybu je preto nutná bez ohľadu na to, či sú výsledky podobných výskumov stopercentné alebo či o nich existujú nejaké pochybnosti," myslí si lekár Jeremy Pearson.