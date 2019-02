Vedci varujú pred antarktickou časovanou bombou: Ľudstvu hrozí apokalypsa ako v praveku

Odborníci varujú, že z Antarktídy sa kedykoľvek môže stať časovaná bomba. Podľa ich analýzy sú totiž globálne teploty totožné s rokom, kedy ľudia začali opúšťať Afriku. Výskum dokazuje, že počas tohto obdobia známeho ako Eemian spôsobili vysoké teploty oceánskych vôd celoplošné topenie ľadových plôch. V dôsledku toho vzrástli vodné hladiny o šesť až deväť metrov. Ak je teplota dnešných oceánov rovnaká, ako za čias Eemianu, znamená to, že našu planétu čaká devastujúci nárast vodných hladín. Keby sa hladiny oceánov zvýšili len o 1,8 metra, veľké oblasti pobreží by sa ocitli pod vodou a ulice by sa zmenili na kanále. Značná časť Európy by skončila pod vodou.

Vedci sa domnievajú, že za predošlý nárast vodných hladín mohol náhly kolaps ľadových plôch v Antarktíde. "Neexistuje žiadny spôsob, ako získať presné údaje o náraste vodnej hladiny bez vedomostí o zvýšení vodnej hladiny v Antarktíde," uviedol Rob DeConto, expert na Antarktídu z Massachusettskej univerzity. Jeho tím vytvoril najmodernejšie počítačové modely, ktoré zobrazujú, ako antarktické ľadové plochy reagujú na otepľovanie oceánov počas Eemianu. Dokázali, že dva procesy - kolaps morských ľadových útesov a nestabilita morského ľadového príkrovu - rýchlo roztápali ľadový príkrov v Západnej Antarktíde.

Odhalili, že hrubé ľadovce, ktoré tvorili časť morského ľadového príkrovu, sa dostávali do vody čoraz rýchlejšie. V oceánoch sa potom roztopili, čím do oceánu uvoľnili tisíce ton vody. Vedci teraz upozorňujú, že ak ľadovce v Antarktíde podstúpia podobný proces, znamenalo by to katastrofu, zvlášť v kombinácii s topením ľadovcov v Grónsku. V ďalšom storočí by sa mala strata ľadových plôch ešte zhoršiť. "To, na čo sme chceli poukázať, je, že ak sa podobné oteplenie ako v Grónsku objaví aj v Antarktíde, ktorá má oveľa hrubšie a väčšie ľadové plochy, potom budú následky zdvihnutia vodných hladín skutočne masívne," podotkol DeConto.