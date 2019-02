Učiteľ sa snažil vysvetliť rozdiel medzi vulvou a vagínou: Dopadlo to naozaj katastrofálne

V nedávnom vydaní The Guardian sa objavili obrázky ženského lona. Išlo o osvetu zameranú na problematiku ženského tela vzhľadom na to, že u žien narastá nespokojnosť s tvarom ich pohlavného orgánu. Redaktori sa inšpirovali knihou, v ktorej autorka ubezpečuje ženy, že ich rozkrok je presne taký, aký príroda chcela a nemajú sa nechávať motivovať vzhľadom pornoherečiek.

Osveta zároveň poukazuje aj na závažnú problematiku mulitácií pohlavných orgánov malých dievčatiek. Lenže diskusia rozpútaná okolo fotografií nabrala úplne iný charakter, a to vďaka názoru učiteľa Paula Bullena z Chicaga. Ten totiž ženskú vulvu (ohanbie) označil za vagínu (pošvu), čím odhalil svoje chabé znalosti z biológie. Ba čo viac, o svoj názor bojoval a nedal si ho vyhovoriť.

Me and my vulva: 100 women reveal all https://t.co/KkiSDc2bjm — The Guardian (@guardian) 9. februára 2019

"Milý Paul, doplňte si znalosti z biológie. Aj môj dvanásťročný syn dokáže popísať ten rozdiel," odkázala mu jedna užívateľka. A kým sa Bullen bránil a vyťahoval do boja s ostatnými silné zbrane v podobe cudzích pojmov, do diskusie sa zapojil aj gynekológ. Ten mu rovno poslal podrobný obrázok aj s opisom ženských pohlavných orgánov. Celá situácia zároveň rozpútala diskusiu o tom, ako by asi dopadli ostatní muži, keby mali vysvetliť rozdiel medzi vagínou a vulvou.