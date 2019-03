FOTO Nevesta zašla pred svadbou ku kaderníčke: Chcela krásny účes, no dostala des na hlave

Vlasy sú korunou krásy, ktorou sa chce popýšiť každá žena. A keď to počas bežných dní kaderníčke s experimentovaním nevyjde podľa predstáv klientky, vždy má zákazníčka možnosť navštíviť iný salón, kde bude s prácou spokojná. Čo ale v takom prípade, keď je žena v časovom strese a je práve jej svadobný deň? Presne do takejto situácie sa dostala nevesta, ktorá sa nechala učesať u profesionálnej kaderníčky. Do salónu jej priniesla obrázok požadovaného účesu, ale výsledok, ktorý jej kaderníčka vytvorila na hlave, ani vzdialene nepripomínal vzor na fotke.

Zdroj: Facebook

"Vľavo je to, čo som chcela a vpravo to, čo som dostala," okomentovala obrázky na Facebooku nespokojná Američanka. Užívatelia pri pohľade na dielo kaderníčky, za ktoré si vypýtala sto dolárov (cca 87 eur), neskrývajú svoje rozčarovanie. "Dúfam, že ste za to nezaplatili," zhodujú sa viacerí. "Aspoň tie sponky mohla schovať," napísala ďalšia žena. To, či nevesta za takýto nepodarený účes zaplatila, nie je známe.