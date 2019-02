Atléta (18) začalo bolieť brucho a mal teplotu: Párcentimetrová drobnosť ho takmer zabila

Ilustračné foto

BOSTON - V časopise The New England Journal of Medicine opísali lekári šokujúci prípad osemnásťročného pacienta, ktorý prišiel takmer o život po tom, ako omylom prehltol špáradlo. Následky nebezpečnej situácie boli v dôsledku toho, že mladík na incident úplne zabudol, o to katastrofálnejšie.