FOTO Študent (21) ako prvý po 200 rokoch rozlúštil starý rukopis: Toto sa v ňom píše

Úžasné výsledky práce študenta z University of St Andrews nás vracajú o niekoľko storočí späť do čias, kedy žil baptistický kňaz Andrew Fuller. Ten sa ako syn chudobného farára stal vedúcou osobnosťou baptistickej cirkvi. Napriek tomu, že nemal veľa možností na štúdium, napísal dôležitý dokument The Gospel Worthy of All Acceptation, ktorý podľa odborníkov prepísal históriu baptizmu. Dvadsaťjedenročný Jonny Woods teraz pracuje na odkódovaní jedného z rukopisov, ktorý ukrýva Fullerove kázne a zatiaľ je veľmi úspešný. Výsledky jeho práce mnohí prirovnajú k dešifrovaniu legendárnej Rossetskej dosky.

Fullerov rukopis Zdroj: profimedia.sk

"Bolo vzrušujúce odhaliť niečo, čo bolo posledných dvesto rokov ukryté pod rúškom tajomstva. Moja práca bola dlho bezvýsledná, ale nakoniec predsa len dokázala priniesť prvé zistenia. Je pre mňa česť pracovať na tomto dokumente. Dúfam, že moja práca mi pomôže pochopiť myšlienky tohto veľkého muža," vyjadril sa nadšený mladík.

Zdroj: profimedia.sk

K projektu ho priviedol v rámci vysokoškolského vedeckého programu riaditeľ univerzitnej náboženskej školy Steve Holmes, keď našiel v archíve Bristol Baptist College zbierku dokumentov v skratkách a symboloch, kde boli iba niektoré úvody napísané normálnym písmom. Holmes ju potom porovnal s časťami Fullerovej zbierky "Confessions of Faith Oct. 7 1783", ktorú napísal po tom, ako sa stal členom pastorátu cirkvi v Ketteringu. Doktor týmto spôsobom zistil, že má v rukách dva rovnaké texty a okrem toho aj nejaké úryvky z úvodov a nadpisov, ktoré neskôr ponúkol Woodsovi, aby ich skúsil rozlúštiť. Po niekoľkých týždňoch sa študentovi podarilo nájdený dokument dešifrovať porovnaním textu písaným celým písmom a skratkami. Obsah kázní, ktorý bol až doteraz neznámy a nikto ho nepoznal, nebol zatiaľ zverejnený.

"Dúfame, že prečítané rukopisy odkryjú Fullerov meteorický vzostup v rámci baptistickej denominácie a odhalia jeho myšlienky. Keď mi Jonny povedal, že dokáže prečítať tieto dokumenty, bol to úžasný okamih. Andrew Fuller je súčasťou cirkevnej tradície a čítať kázne, ktoré nikto nečítal od roku 1782, patrí k najsilnejším okamihom môjho života," okomentoval rozšfirovanie textov profesor.