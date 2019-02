Technologická revolúcia: Vedci objavili, ako sa dá wifi premeniť na elektrinu!

CAMBRIDGE - Vedcom z Massachusetts Institute of Technology sa podarilo urobiť obrovský krok vpred, keď dokázali konvertovať vlny šíriace sa z wifi signálu na energiu. Takýto skvelý objav by mohol vylepšiť a zjednodušiť použitie všetkých elektronických zariadení pripojených na internet a v budúcnosti taktiež môže lekárom pomôcť presne stanoviť diagnózu.

Americkí vedci vynašli prístroj, pomocou ktorého sa dajú premeniť signály wi-fi na elektrickú energiu. Znamená to, že wifi sa môže stať rozšíreným zdrojom energie, a to vďaka špičkovému polovodiču, ktorý konvertuje signál na jednosmerný prúd. Antény, ktoré poznáme pod názvom "rectennas", menia vlny striedavého prúdu (AC)na jednosmerné napätie. Nový typ tejto antény však dokáže zachytávať wifi vlny a premieňa ich na bezdrôtovú energiu. Výskumníci sa vyjadrili, že takéto zariadenie by mohlo byť využiteľné aj pre zdravotnícke pomôcky a slúžilo by na prenos údajov, ktoré by pomáhali včas stanoviť diagnózu pacientov.

Zdroj: Getty Images

"Objavili sme nový spôsob napájania elektronických systémov budúcnosti. Takýto zber wifi energie je ľahko využiteľný pre všetky objekty okolo nás," hovorí spoluautor štúdie, profesor Tomás Palacios. Rectenna používa rádiofrekvenčnú anténu na snímanie elektromagnetických vĺn prenášajúcich wifi vo forme AC vĺn a toto všetko je potom spojené s flexibilným a lacným dvojrozmerným polovodičom. Signál AC wifi prechádza do polovodiča a mení sa na jednosmerné napätie, ktoré je možné použiť na napájanie elektronických obvodov alebo dobíjanie batérií. Takáto konverzia si vyžaduje prítomnosť usmerňovača. Väčšina z nich je však silná a nepružná. Vedci preto použili super tenkú chemickú zlúčeninu disulfid molybdénu.

"Získali sme flexibilné zariadenie, ktoré je dostatočne rýchle na to, aby pokrylo väčšinu rádiofrekvenčných pásiem používaných dennodenne, vrátane wifi, bluetooth a mnohých ďalších," vysvetlil autor štúdie, doktor Xu Zhang, ktorý dokázal nájsť spôsob, ako zjednodušiť tento proces a zefektívniť prechod z AC na DC znížením kapacity v systéme. Zariadenie bez batérie tak dokáže zachytiť a transformovať signály wifi na využiteľné jednosmerné napájanie. Experti tiež tvrdia, že polovodič je flexibilný a môže byť vyrobený v procese "roll-to-roll", ktorý pokrýva veľmi veľké plochy, prípadne steny alebo stropy.

Zdroj: Getty Images

Sľubné aplikácie navrhovanej rectenny zahŕňajú napájanie prenosnej elektroniky, zdravotníckych pomôcok a techniky napojenej na wifi, ako sú napríklad domáce elektrospotrebiče. V experimentoch toto zariadenie vyprodukovalo približne 40 mikrowatov energie, čo je dostatočný výkon na osvetlenie mobilného displeja. K takejto produkcii došlo pri typických úrovniach wifi signálov. Vedci už začali s vývojom piluliek, ktoré budú po prehltnutí pacientmi prenášať dáta o ich zdravotnom stave priamo do počítača lekára na diagnostikovanie. "Napájanie takýchto systémov pomocou batérií je pre pacienta veľmi riskantné kvôli možnému úniku lítia. Oveľa lepšie je aj v tomto prípade zbierať energiu z prostredia a pomocou nej aktivizovať tieto prístroje.