Žena venčila psa, ten zavetril orgie: Sex uprostred lesa, ale to nie je to najhoršie!

Nemenovaná žena sa začiatkom januára v poobedňajších hodinách spolu s kamarátkou prechádzala po lesnom chodníku Hawksworth Wood Trail na predmestí Leedsu v Kirkstalle, keď našla milujúcu sa dvojicu. Bola zhrozená, pretože vykonávali pomerne zvrhlé praktiky. Potvrdila to aj polícia v západnom Yorkshire, ktorých žena upozornila na verejné pohoršovanie.

"Vypustila som psa z vôdzky a ten vybehol k okraju lesa, neďaleko ihriska, kde sa hrajú deti a často okolo prechádzajú ľudia. Zmizol z dohľadu a počula som krik, tak som sa rozbehla za ním. Je to bojko, ale myslela som si, že niekoho vystrašil," opisuje nepríjemnú situáciu žena. Krik neznámej osoby bol v cudzom jazyku. Majiteľka psa hneď nato spozorovala asi tridsaťročnú ženu, ktorá ležala na kuse bieleho plastu. Najprv si myslela, že je mŕtva, no ako sa približovala, zahliadla muža. Ten prstami naniesol krv mŕtveho vtáka na tvár svojej ležiacej partnerky. Potom dvojica začala súložiť.

Psičkárka svojho štvornohého miláčika odtiahla preč a rýchlo odišla. O zhruba desať minút neskôr sa však vrátila. Jej kamarátka uviedla, že okolo zvrhlého páru sa v tom čase nachádzalo asi päť žien, ktoré ho v necudnosti podporovali. "Rozhodli sme sa zavolať na políciu, pretože to bolo veľmi čudné. Vedeli, že okolo chodia ľudia a aj tak pokračovali. Bolo to totálne bizarné, akoby to bol nejaký rituál." Polícia napokon dorazila na miesto, no nikoho nezadržala. "Dostali sme hlásenie o verejnom pohoršovaní v Hawksworth Wood Trail v Leeds. V dôsledku incidentu sme zintenzívnili hliadky v tejto oblasti," uviedol policajný hovorca.