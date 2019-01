VIDEO Žena sa dozvedela, že jej lietadlo bude meškať: Nechcite vidieť, čo sa spustilo potom

K bizarnej udalosti došlo minulú nedeľu pri termináli leteckej spoločnosti JetBlue, keď sa cestujúca z videozáznamu dozvedela o meškaní lietadla do Newarku. Nielenže začala po telefonujúcej zamestnankyni aeroliniek kričať, dokonca sa vyšplhala aj na pult a kričala "dostaňte ma z Floridy!" Okrem toho začala zúrivo poskakovať, držiac sa pultu medzi ňou a pracovníčkou, pričom neprestajne vrieskala. "Dostaňte ma z toho posr*tého štátu!" ozývalo sa z jej úst. Po tomto cirkuse napokon zdvihla svoju kabelku a odkráčala od pultu smerom k terminálu, akoby sa nič nestalo.

“Mam, your flight is delayed 15 minutes.” pic.twitter.com/67rE5RTMHb — Barstool Sports (@barstoolsports) 7. januára 2019

Murphy, autor videa, na svojom Twitteri následne zdieľal ďalšie video, ktoré nazval "druhá časť". V tejto časti ženu odvádzajú dôstojníci zo Správy dopravnej bezpečnosti s putami na rukách. "Nenávidím bielych policajtov!" kričala na nich žena.

Fun fact: The Florida Man is actually a white woman screaming “I hate white cops” repeatedly while being arrested at the Fort Lauderdale airport pic.twitter.com/4V0kR3XAqN — Chris Murphy (@christress) 6. januára 2019

V hlásení pre Browardskú šerifskú kanceláriu, ktorej zamestnanci hliadkujú na letiskách v okrese, bolo uvedené, že žena pravdepodobne zmeškala let, a práve to ju vytočilo do nepríčetna. Ďalej sa v hlásení uvádza, že po príchode dôstojníkov žena hodila kabelku do steny a roztrhala pred nimi svoju letenku.

Ide o 26-ročnú Kalifornčanku, ktorú bezpečnostný zásah rozhneval ešte viac a dôstojníkom škaredo vynadala. Letecká spoločnosť JetBlue vyjadrila svoje podozrenie, že žena pred svojím výstupom požila väčšie množstvo alkoholu, než by mala. To viedlo k jej odhodlaniu dostať sa na let za každú cenu. V dôsledku svojej opitosti bola podľa aeroliniek potenciálne nebezpečná pre ostatných cestujúcich a zároveň ohrozovala bezpečnosť aj seba samej. Kvôli svojmu psychickému zrúteniu skončila na 72 hodín zadržaná v policajnej cele.