Lyžiarka prežila vlastnú smrť: V Rakúsku ju zasypala lavína, strhujúci opis posmrtného života

Rhianna Shawová (29) zo Západného Sussexu opísala hrôzostrašný zážitok, keď ju zasypala lavína. Pod masou snehu nedýchala 20 minút. Nešťastná udalosť sa stala ešte vo februári 2012 v rakúskom rezorte St. Anton. Britka tam lyžovala so svojimi priateľmi.

Na svahu sa však zrazila s iným lyžiarom. V dôsledku nepríjemného stretu sa odopli obe lyže. Kotúľala sa tak dolu svahom. „Náraz bol tak silný, že spôsobil obrovskú trhlinu a spustil lavínu. Tá ma ťahala dolu svahom asi 200 metrov. Potom sa zrazu sa všetko zastavilo. Na sebe som cítila len masu snehu. Nemohla som sa poriadne nadýchnuť a to bolo jediné, na čom som sa sústredila.“

Zdroj: Profimedia

Zavalená lyžiarka sa pokúšala aj kričať, no krátko nato prestala dýchať. „A naraz bolo všetko veľmi pokojné,“ uviedla s tým, že spočiatku si myslela, že má živý sen.

„Prechádzala som svetlým tichým lesom, kde rástli vysoké ihličnany, boli po oboch stranách cesty. Všetko bolo jasné ako deň a takým zvláštnym spôsobom upokojujúce. Akoby na zemi ležal snehový poprašok, ale nebol to sneh, aký poznáme,“ doplnila.

Rhianna tvrdí, že sa tam rozhodla zomrieť. Uplynulo päť minút, kým pod vrstvou snehu stratila vedomie. Experti vysvetľujú, že keď naše srdce prestane biť, určitý čas zostaneme akoby uväznení vo vlastnom tele. A jedinci, ktorí túto zástavu prežili, podľa nich vnímali, čo sa okolo nich deje, hoci boli istý čas "mŕtvi".

Na snímke z roku 2012 je Rhianna Shawová. Zdroj: Profimedia

Ženini priatelia spravili všetko, čo bolo v ich silách. S Rhiannou sa najprv pokúšali spojiť telefonicky, potom sa ju vydali hľadať. „Bola to skutočne náhoda, že ma našli. Povedali mi, že náhodne strkali ruky do snehu. Ako prvú objavili moju palicu, následne narazili na moju nohu. Tvár som mala bielu, pery fialové a nijaký pulz. Pamätám si, že som sa prebrala, keď ma priateľ bozkával, bolo to naozaj veľmi zvláštne. Lekári mi povedali, že existovala iba 6-percentná šanca, že prežijem udusenie. Ja som to však zvládla,“ povedala pre britský denník Shawová, ktorá ani napriek hroznému zážitku na lyžovanie nezanevrela, lebo ho do dnešného dňa zbožňuje.

Ako sama uviedla, teraz je len opatrnejšia a vždy rešpektuje inštrukcie v konkrétnej lokalite. V jej osudový deň bola vydaná výstraha 4. stupňa pred lavínovým nebezpečenstvom z 5-dielnej medzinárodnej stupnice.